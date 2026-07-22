IR A
IR A

La polémica con Rosalía sumó otro capítulo: suspendieron un concierto homenaje en Córdoba

La controversia por el video que compartió la cantante española tras la final del Mundial 2026 llegó hasta un museo de la capital provincial, que decidió cancelar un espectáculo sinfónico para evitar posibles incidentes.

Suspenden un show en homenaje a Rosalía en Córdoba. 

Suspenden un show en homenaje a Rosalía en Córdoba. 

Redes sociales
Lionel Messi fue homenajeado por las Pastillas del Abuelo con una canción inédita. 
Te puede interesar:

Las Pastillas del Abuelo le dedicaron una canción a Lionel Messi tras su último Mundial

Según informó ElDoce.tv, el evento denominado Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico, estaba previsto en el Museo Metropolitano de Arte Urbano como parte de un ciclo dedicado a reinterpretar obras de distintos artistas. Sin embargo, la organización resolvió cancelar la presentación luego del rechazo que comenzó a recibir la propuesta en las redes sociales.

Según explicó el director del espacio cultural, Piky Sánchez, la decisión responde al clima que se generó alrededor de la figura de la cantante española e intenta evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo tanto al público como a los músicos, quienes preparaban el espectáculo desde hacía varias semanas.

En la cuenta oficial del museo, dejaron en claro que la suspensión del concierto se concretó "por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas", aunque no especificaron si la decisión se tomó tras el cuestionado accionar de la artista, quien compartió un posteo con agravios hacia la Argentina.

La publicación del Museo Metropolitano de Arte Urbano con la cancelación del evento homenaje a Rosalía.

La publicación del Museo Metropolitano de Arte Urbano con la cancelación del evento homenaje a Rosalía.

La polémica comenzó cuando Rosalía compartió un video publicado por Mia Khalifa que celebraba la victoria de España sobre la Selección argentina con La Perla, reconocida canción de la catalana, como fondo musical. Aunque la artista eliminó el reposteo y luego pidió disculpas en dos oportunidades, el episodio generó la respuesta de sus seguidores argentinos que, en muchos casos, devolvieron las entradas para los conciertos programados para principios de agosto.

De qué habla realmente "La Perla", la canción que desató la polémica

El video que compartió Mia Khalifa convirtió a La Perla en una de las canciones más buscadas de los últimos días. Sin embargo, su letra no hace referencia al fútbol, a la Argentina ni a ninguna rivalidad deportiva, sino que desarrolla el retrato de una persona con actitudes manipuladoras y destructivas dentro de una relación.

Desde el comienzo, Rosalía utiliza la expresión española "ser un perla", una forma coloquial de describir a alguien conflictivo o poco confiable. Esa idea aparece reforzada a lo largo del tema con distintos versos que muestran a un personaje incapaz de actuar con honestidad o asumir responsabilidades.

La composición también describe a esa persona como alguien que engaña, desaparece cuando los demás la necesitan y genera un fuerte desgaste emocional. Expresiones como "terrorista emocional" o "nadie se fía" sintetizan ese perfil, construido desde la ironía y el desencanto sentimental.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Flor Vigna tomó una contudente decisión tras la polemica.

Tras los comentarios racista de su estilista, Flor Vigna tomó una contundente decisión: "No voy a.."

La cantante jujeña hizo un fuerte descargo en sus redes 

Cazzu reflexionó sobre el racismo en Argentina y pidió frenar los discursos de odio: "Está pasando algo terrible"

El artista explicó que era la extaña escena.

La explicación de Robbie Williams tras el video de la sustancia blanca que cayó de su nariz: "Quiero disculparme"

La Rosalía brindará 4 shows en Argentina: serán el 1, 2, 4 y 6 de agosto.
play

De qué trata La Perla, la canción de Rosalía que quedó en el centro de la polémica

El rapero reafirmó su sentido de pertenencia con un mensaje que se volvió viral.

El emotivo "refugio" de Trueno en medio de su gira por Japón

Hasta el momento, no se difundieron partes médicos oficiales sobre la evolución de la hija.

Preocupación: una cantante sufrió un accidente de auto con su hija y fueron internadas

últimas noticias

Mia Khalifa posteó una foto de Enzo Fernández.

Mia Khalifa se burló de Enzo Fernández con una provocativa publicación

Hace 14 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 22 de julio de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3902 del miércoles 22 de julio de 2026

Hace 34 minutos
Lionel Messi y Sergio Ramos, ambos campeones del mundo con sus seleccionados. 

Sergio Ramos publicó una foto tras el Mundial, imitó a Lionel Messi y los hinchas no lo tomaron bien

Hace 36 minutos
El salario mínimo, en caída libre.

El salario mínimo cayó 40% en su poder de compra desde la asunción de Javier Milei

Hace 43 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 22 de julio de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.393 del miércoles 22 de julio de 2026

Hace 44 minutos