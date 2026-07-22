La polémica con Rosalía sumó otro capítulo: suspendieron un concierto homenaje en Córdoba

La controversia por el video que compartió la cantante española tras la final del Mundial 2026 llegó hasta un museo de la capital provincial, que decidió cancelar un espectáculo sinfónico para evitar posibles incidentes.

Las repercusiones por la publicación que Rosalía compartió después de la final del Mundial 2026 continúan multiplicándose en Argentina. Esta vez, la controversia trascendió las redes sociales y terminó con la cancelación de una actividad cultural que debía realizarse en la ciudad de Córdoba durante los próximos días.

Según informó ElDoce.tv, el evento denominado Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico, estaba previsto en el Museo Metropolitano de Arte Urbano como parte de un ciclo dedicado a reinterpretar obras de distintos artistas. Sin embargo, la organización resolvió cancelar la presentación luego del rechazo que comenzó a recibir la propuesta en las redes sociales.

Según explicó el director del espacio cultural, Piky Sánchez, la decisión responde al clima que se generó alrededor de la figura de la cantante española e intenta evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo tanto al público como a los músicos, quienes preparaban el espectáculo desde hacía varias semanas.

En la cuenta oficial del museo, dejaron en claro que la suspensión del concierto se concretó "por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas", aunque no especificaron si la decisión se tomó tras el cuestionado accionar de la artista, quien compartió un posteo con agravios hacia la Argentina.

La polémica comenzó cuando Rosalía compartió un video publicado por Mia Khalifa que celebraba la victoria de España sobre la Selección argentina con La Perla, reconocida canción de la catalana, como fondo musical. Aunque la artista eliminó el reposteo y luego pidió disculpas en dos oportunidades, el episodio generó la respuesta de sus seguidores argentinos que, en muchos casos, devolvieron las entradas para los conciertos programados para principios de agosto.

La publicación del Museo Metropolitano de Arte Urbano con la cancelación del evento homenaje a Rosalía.

De qué habla realmente "La Perla", la canción que desató la polémica

El video que compartió Mia Khalifa convirtió a La Perla en una de las canciones más buscadas de los últimos días. Sin embargo, su letra no hace referencia al fútbol, a la Argentina ni a ninguna rivalidad deportiva, sino que desarrolla el retrato de una persona con actitudes manipuladoras y destructivas dentro de una relación.

Desde el comienzo, Rosalía utiliza la expresión española "ser un perla", una forma coloquial de describir a alguien conflictivo o poco confiable. Esa idea aparece reforzada a lo largo del tema con distintos versos que muestran a un personaje incapaz de actuar con honestidad o asumir responsabilidades.

La composición también describe a esa persona como alguien que engaña, desaparece cuando los demás la necesitan y genera un fuerte desgaste emocional. Expresiones como "terrorista emocional" o "nadie se fía" sintetizan ese perfil, construido desde la ironía y el desencanto sentimental.