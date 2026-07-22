El salario mínimo cayó 40% en su poder de compra desde la asunción de Javier Milei Se trata de un informe que advirtió sobre el impacto de las políticas del Gobierno en el poder adquisitivo. La capacidad de compra es de un 60% menos en comparación con 2015. Por Agregar C5N en









El salario mínimo, en caída libre. Reuters

Un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) advirtió que el Salario Mínimo, Vital y Móvil acumula una caída de más del 40% en su capacidad de compra desde la asunción de Javier Milei, debido a las políticas del Gobierno que afectan al poder adquisitivo de la población.

El estudio expuso que la devaluación generó una baja del 30% en los primeros meses de la administración de La Libertad Avanza y marcó que las negociaciones de subas salariales aparentes aprobadas por el Gobierno influyeron en la pérdida, ya que fueron en línea con las posturas del sector empresarial.

El salario mínimo, en caída libre. En tal sentido, alertó que la capacidad de compra es de un 60% menos en comparación con 2015 y se sitúa por debajo de los índices registrados en la década del noventa. También ejemplificó con que una hora de salario mínimo representaba un kilo de pan en junio de 2016, mientras que ahora se necesitan dos horas y media con un valor horario de $1.839. Además, se requieren seis horas en productos como la carne picada cuando en 2016 se necesitaban dos.

En tanto, también marcó que hoy se requiere de una hora y 41 minutos para pagar un viaje de ida y vuelta en subte, cuando en 2016 demandaba 15 minutos. Además, advirtió que el salario mínimo de junio alcanzó para poco más de la mitad de la canasta básica alimentaria que marca la línea de pobreza.

El ingreso disponible volvió a caer en mayo y se ubica 16,5% por debajo de 2023 El salario disponible volvió a sufrir en mayo una fuerte caída y ya se encuentra 16,5% por debajo del promedio de enero-septiembre 2023. Se trata del dinero que queda a disposición todos los meses luego de afrontar los gastos fijos, el cual sufrió una merma mensual del 2,1%, e interanual del 5,1%. De esta manera, la desaceleración de la inflación en mayo no terminó de reflejarse en el bolsillo de los argentinos que extienden el mal momento económico.

El dato se desprende de un informe realizado por la consultora Equilibra, en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el INDEC. Según detallan, la caída más fuerte se dio entre los asalariados privados formales (-3,0% mensual, -3,3% interanual), seguidos por los empleados públicos (-1,3% mensual, -10,1% interanual). En cambio, "los jubilados mostraron una mejora mensual gracias a la desaceleración de la inflación, aunque desigual: +0,9% para quienes cobran la mínima y +1,8% para el resto". Dicha brecha se profundiza en la comparación interanual, donde los primeros caen 10,2% y los segundos 5,0%. En lo que respecta al ingreso real, el panorama tampoco es tan alentador: descontando la inflación con la canasta actualizada de la ENGHo 2017/18, en mayo el mismo cayó 1,4% mensual y 2,9% interanual y acumula 10,6% de caída respecto de enero-septiembre 2023 (8,4% si se usa la canasta desactualizada de 2004/05). En el detalle, el salario privado formal cayó 2,1% tanto a nivel mensual como interanual, ,mientras que el público lo hizo -0,7% mensual y -5,2% interanual. Las jubilaciones se recuperaron en el mes (+0,6% la mínima con bono, +1,1% las no mínimas), aunque siguen por debajo del año pasado.