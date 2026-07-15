Vacaciones de invierno: refuerzan las advertencias para circular en rutas con nieve y hielo Mendoza y Chubut difundieron recomendaciones para quienes deban circular por caminos afectados por las nevadas. Por Agregar C5N en









Vacaciones de invierno: refuerzan las advertencias para viajar por rutas con nieve y hielo

Las intensas nevadas registradas en distintos puntos del país y el pronóstico de nuevas precipitaciones llevaron a las autoridades provinciales a reforzar las recomendaciones para quienes tengan previsto viajar por ruta durante las vacaciones de invierno. Los organismos de Mendoza y Chubut advirtieron sobre las complicaciones que presentan varios caminos y pidieron extremar las medidas de precaución al volante.

En Chubut, la Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que diversos sectores de las rutas nacionales permanecen con acumulación de nieve. Entre los tramos más comprometidos figuran la Ruta Nacional 25, entre Paso de Indios y Tecka, y distintos sectores de la Ruta Nacional 40.

Además, las rutas provinciales que atraviesan la Meseta continúan habilitadas exclusivamente para vehículos con tracción 4x4, debido a la combinación de nieve y barro, que disminuye significativamente la adherencia sobre la calzada.

En tanto, el Gobierno de Mendoza, mediante Defensa Civil, insistió en la importancia de verificar el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje, especialmente en los corredores cordilleranos, donde las condiciones meteorológicas pueden cambiar en pocas horas.

Las autoridades mendocinas también aconsejaron salir con el tanque de combustible completo y llevar abrigo extra, agua, alimentos de alto valor energético y un kit de emergencia con linterna, cables para batería, pala, soga y elementos de remolque.

Qué cuidados hay que tener al manejar con nieve o hielo Las autoridades y especialistas en seguridad vial coinciden en una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de accidentes cuando se maneja en la nieve: Consultar el estado de las rutas antes de iniciar el viaje.

Reducir la velocidad y conducir de forma suave, evitando aceleraciones y frenadas bruscas.

Aumentar la distancia con el vehículo de adelante, ya que sobre nieve o hielo la distancia de frenado puede triplicarse.

Encender siempre las luces bajas y utilizar faros antiniebla cuando la visibilidad sea reducida.

Evitar el control crucero, ya que puede dificultar la recuperación del vehículo ante una pérdida de adherencia.

Mantener los neumáticos en buen estado y verificar frenos, batería, limpiaparabrisas y niveles de líquidos antes de salir. Respecto del uso de cadenas para nieve, los especialistas recuerdan que resultan indispensables en los caminos de montaña cuando la acumulación sobre la calzada supera los 10 centímetros o cuando su utilización es obligatoria por disposición de las autoridades competentes. En esos casos, colocarlas correctamente antes de ingresar a los sectores afectados es clave para mejorar la tracción y reducir el riesgo de siniestros.