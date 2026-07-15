$LIBRA: fijan fecha para una audiencia clave que definirá el rumbo de la causa

Será el 10 de agosto y los querellantes insistirán en continuar impulsando el caso tras haber sido apartados.

La Cámara Federal porteña fijó fecha para el 10 de agosto próximo para la audiencia en la que los querellantes que han sido apartados del caso $LIBRA insistirán en ser mantenidos en ese carácter para continuar impulsando el caso.

La Sala I de la Cámara convocó a los damnificados tras la feria judicial, y luego de la audiencia los jueces deberán determinar si continúan o no como querellantes.

La causa en la que se investiga si se cometió una estafa tras la promoción y difusión de la criptomoneda $LIBRA pasó a la Cámara Federal luego de que el juez Marcelo Martínez De Giorgi concedió las apelaciones de los damnificados que cuestionaron la decisión judicial de apartar a las víctimas del caso.

Martín Romeo, uno de los damnificados representado por el abogado Nicolás Ozsust, y las víctimas patrocinadas por el abogado y dirigente social Juan Grabois apelaron semanas atrás la resolución de Martinez de Giorgi. Todos sostienen que el juez prejuzga sobre el caso y desconoce pruebas clave.

En la causa se investiga una presunta estafa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, y los querellantes apartados del proceso penal presentaron un recurso de apelación contra la resolución del pasado 3 de julio, que los excluyó del rol de parte querellante.

La apelación de Romeo cuestiona que se haya considerado el caso como una inversión de alto riesgo propia de una “memecoin. “Esto no fue ‘solo una memecoin con riesgo’ ni su desplome dependió de las condiciones del mercado”, afirma el escrito. Y agrega: “El colapso de $LIBRA no fue una volatilidad del mercado; fue un Rug Pull pre-programado”.

Según la presentación, la maniobra incluyó compras automatizadas realizadas segundos antes de la publicación del tuit presidencial que impulsó el valor del activo digital y la posterior extracción de 44,5 millones de dólares mediante información privilegiada.

La presentación, patrocinada por Juan Grabois y Camila Palacin Roitbarg, sostiene que la decisión judicial “desconoce la entidad de la maniobra defraudatoria efectivamente acreditada en la causa".

En el escrito, los querellantes afirman que el juez Martínez De Giorgi se pronuncia sobre el fondo de la imputación, al sostener que 'los hechos investigados no resultan subsumibles en el delito de estafa' y al calificar lo sucedido como una simple inversión especulativa fallida, propia de la volatilidad ordinaria de una 'memecoin'".

Para los querellantes, excluirlos en esta instancia equivaldría a consolidar el vacío de control e impulso del expediente. La causa solo sería investigada por el fiscal Eduardo Taiano, cuya labor es cuestionada por los damnificados.

Una decisión que será clave para la continuidad del caso

La Sala I de la Cámara Federal deberá resolver si revoca la decisión de Martínez De Giorgi y permite que las víctimas continúen participando activamente en la causa como querellantes.

Durante el transcurso de la investigación hubo un cambio de sala (primero intervino la Sala II) debido a distintas cuestiones procesales relacionadas con el cambio de magistrados que intervinieron en la causa.

Los querellantes habían sido confirmados en su momento. Luego el caso pasó a la Sala I integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que deberá resolver la cuestión clave sobre si los damnificados pueden continuar impulsando el caso.

La Sala está en proceso de renovación respecto de Bruglia y Bertuzzi, dos de los jueces que habían sido trasladados a ese tribunal durante el macrismo. Bertuzzi continuaría en la sala ya que el Gobierno envió ayer su pliego al Congreso para convertirlo en titular en ese tribunal, junto al de Pablo Yadarola.

Pero si para agosto no se da el recambio, el reclamo de los querellantes podría ser resuelto por la Sala con la actual composición.