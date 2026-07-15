Escandalosa separación de una pareja de influencers: "No puedo obligar a nadie a seguir" Uno de los reconocidos streamer confirmó la decisión y que en realidad se tomó antes de viajar al Mundial 2026. “No es un tema fácil para mí, yo ya pasé por esto y obvio lo respeto”, aseguró. Agregar C5N en









Mernuel confirmó que Moski le comunicó a él y Bauletti que no hará más stream con ellos.

El mundo del stream está atravesando una dura separación luego que Mernuel anunciara el final de la relación en la pantalla junto a sus amigos Moski y Bauleti. ¿Qué pasó?

Según reveló el joven en un vivo, su compañero Moski les anunció, previo a viajar al Mundial 2026, que no iba a continuar seguir trabajando juntos, aunque aclaró que van a continuar viviendo juntos, pero cada uno va a tomar su camino en lo profesional.

“Moski nos contó a mí y a Bauleti que no quería seguir con el streaming, o sea, que no quería seguir stremeando”, aseguró y agregó: “Me cuesta habar de esto, pero nos dijo eso. Sinceramente me impactó mucho porque no me lo esperaba, pero no voy a obligar ni forzar a nadie a hacer nada que no quiera”.

En esa misma línea, explicó que se reunieron los tres, escucharon y entendieron su explicación vinculados a sus proyectos personales, fuera del stream. “Cada uno está con lo que cada uno quiere hacer y me parece bien. A mí me encanta hacer esto y entiendo que no hay gente que lo disfruta tanto como yo. Así que decidimos que cada uno va a tomar su camino”, sostuvo.

"Separados"



Porque los Mernosketti ya no seguirán, según reveló Mernuel: "No es un tema fácil para mi, yo ya pasé por esto y obvio lo respeto, no puedo obligar a nadie a seguir. Es feo leer que sin Moski o Bauleti no soy nadie pero voy a seguir". pic.twitter.com/SVRilXR0Ya — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 15, 2026 Al mismo tiempo, aclaró que él va a continuar con su contenido y se mostró contundente con su postura de continuar al frente de la pantalla: “A mí me pone mal leer que dicen ‘sin Moski ni Bauleti no sos nada’, pero lo voy a intentar”.

Moski deja el stream que hace junto a Bauletti y Marnuel: qué pasó En otro tramo de su stream, ya estando solo, Marnuel explicó claramente cuál fue el motivo por el cual Moski decidió dejar el tridente que conformaron en los últimos años delante de la pantalla. “No crean que pasó algo en general. Moski tiene proyectos por fuera del stream, empresariales o del tipo que lo motivan más, y elige eso por sobre el stream. Es solo eso”, agregó. mernuel: no paso nada en especial, moski quiso priorizar sus proyectos empresariales por sobre el stream.. yo solo vengo acá a comunicar esto, el elige eso, yo no elijo lo empresarial por sobre el stream. pic.twitter.com/QhhEcWokhU — lu (@aurarebel) July 15, 2026