Aumentan las temperaturas en Buenos Aires, pero también la posibilidad de tormentas: ¿cuándo llueve en el AMBA? El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas y viento para varias localidades de Argentina. En el día que juega la Selección argentina, el cielo se mantendrá nublado, pero con máximas que rondarán los 18 grados. Por Agregar C5N en









A pesar de la nubosidad la máxima para este miércoles será de 18 grados. Redes sociales

El termómetro comenzó a incrementar con el correr de la semana, dando un respiro ante varias semanas de frío y ola polar. Sin embargo, el alivio durará poco y se espera un leve descenso de cara al fin de semana. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas y viento para varias localidades de Argentina.

En Buenos Aires, el cielo se mantendrá nublado durante toda la jornada del miércoles 15 de julio y es posible que la inestabilidad se presente durante la tarde/noche.

El SMN informó que la zona cordillerana de Neuquén y Mendoza será afectada por nevadas fuertes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 40 y 60 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. En las zonas más altas, la situación podrá estar acompañada de reducción de visibilidad por viento blanco. En zonas mas bajas, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

Dale al video para conocer cuál es la tendencia climática para los próximos tres meses en nuestro país pic.twitter.com/rwg9B8AIKW — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 14, 2026 Mientras que para Mendoza, San Juan, Catamarca y La Rioja está bajo alerta amarilla y naranja por vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 80 y 100 km/h, con ráfagas que pueden superar los 130 km/h en los niveles más altos. Este fenómeno puede provocar importante reducción de la visibilidad.

¿Llueve en CABA? El pronóstico extendido según el Servicio Meteorológico Nacional Para el miércoles 15 de julio, se prevé una jornada mayormente nublada, con una mínima de 11 ° registrada por la mañana y una máxima que alcanzará los 17 ° en horas de la tarde. Los vientos soplarán del sector norte, con ráfagas leves de entre 13 y 22 km/h, y la probabilidad de precipitaciones se mantendrá por debajo del 10% durante todo el día.

Pronóstico extendido para CABA según el SMN. El jueves 16 de julio registrará un incremento en las temperaturas, con una mínima de 13 ° y una máxima estimada en los 20 °. El cielo se presentará cubierto a parcialmente nublado, sin expectativas significativas de lluvia y manteniendo la persistencia de vientos moderados provenientes del norte. Hacia el viernes 17 de julio, las condiciones meteorológicas desmejorarán sustancialmente. Se anticipa una jornada inestable con tormentas aisladas durante la mañana y chaparrones hacia la tarde y la noche, con probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40%. A pesar del desmejora, la temperatura máxima tocará los 21 °, mientras que la mínima se ubicará en los 15 °. El viento rotará al sector sudeste hacia el cierre del día.