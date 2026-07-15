Profundo dolor: se confirmó la muerte de una querida actriz con una amplia trayectoria

La actriz española Ascen López falleció este martes a los 69 años, según confirmaron la Unión de Actores y Actrices y AISGE a través de un comunicado en redes sociales. La noticia generó una fuerte conmoción dentro de la industria audiovisual de España, donde era reconocida por su participación en dos de las comedias más exitosas de los últimos años.
Desde AISGE, la entidad encargada de gestionar los derechos de propiedad intelectual de los artistas intérpretes, se publicó un mensaje que sintetizó el afecto y el reconocimiento que la actriz generaba entre sus colegas: "Nos ha dejado la adorable Ascen López, actriz enorme y reina televisiva en Muertos S.L., Machos alfa o Sentimos las molestias. Gracias por tanta risa, bondad y sabiduría, amiga querida".
Su fallecimiento ocurre en un momento particular, apenas semanas antes del estreno de la cuarta y última temporada de Muertos S.L., prevista por Netflix para el 7 de agosto, serie en la que interpretaba a Nieves Torralba. También la despedirá pronto la sexta temporada de Machos alfa, ficción en la que daba vida al personaje de Marga. Ambas producciones fueron creadas por los hermanos Laura y Alberto Caballero, con quienes la actriz mantenía un estrecho vínculo profesional y personal.
Alberto Caballero fue uno de los primeros en expresar públicamente su dolor por la pérdida: "Estamos desolados y aún en shock por la muerte de nuestra adorada Ascen López, una mujer maravillosa que nos regaló su talento y su compañía. Descansa en paz, bella". Por su parte, Laura Caballero compartió uno de los homenajes más extensos del día, en el que describió a la actriz con una larga enumeración de cualidades: "Brillante, sabia, ingeniosa, culta, valiente, empática, leal, noble, acogedora, magnética, arrolladora, vital, carismática, genuina, radiante, optimista, inspiradora, apasionada, intuitiva, soñadora, elegante, honesta, admirable, generosa, auténtica, decidida, sensata, asertiva, luchadora, tierna, dulce, comprensiva, creativa, fascinante, extraordinaria, talentosa, perseverante, íntegra, entusiasta, alegre, carismática, sublime".
Quién era Ascen López
Ascen López se formó como actriz en la RESAD de Madrid, donde se licenció en Arte Dramático siguiendo el método W. Layton. A lo largo de más de treinta años de trayectoria, tomó papeles en teatro y televisión, consolidándose como una de las intérpretes más queridas del panorama español. Su debut televisivo se produjo en 2001 con la serie Esencia de poder, punto de partida de una extensa carrera en la pequeña pantalla.
Entre sus participaciones más destacadas en televisión figuran series como Amar en tiempos revueltos, Cuéntame cómo pasó, Águila Roja, Velvet, Caronte, El inmortal, Nasdrovia, Servir y proteger, Acacias 38 y Sin tetas no hay paraíso, entre muchas otras producciones. Su relación con los hermanos Caballero comenzó con un papel breve en un episodio de La que se avecina, colaboración que abrió las puertas a los proyectos más relevantes de su etapa final en Muertos S.L. y Machos alfa.
En el terreno teatral, Ascen López también construyó una carrera sólida y diversa. Participó en montajes como Luces de Bohemia, presentado en el Teatro María Guerrero en 2018, El cuaderno de Pitágoras en el Centro Dramático Nacional en 2022, y el musical Billy Elliot, que protagonizó en el Teatro Nuevo Alcalá entre 2019 y 2020. También formó parte de obras como Los sueños de mi prima Aurelia, de Lorca, así como de Tribus, Mármol y Los dramáticos orígenes de las galaxias espirales.
Apenas dos meses antes de su muerte había celebrado su cumpleaños número 69, y poco después había viajado a Los Ángeles junto a sus compañeros de reparto de Muertos S.L. para festejar el proyecto.