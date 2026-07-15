Profundo dolor: se confirmó la muerte de una querida actriz con una amplia trayectoria La intérprete deja un legado de más de tres décadas dedicadas al teatro y la televisión. Su partida llega poco antes del estreno de dos de sus proyectos más esperados. Agregar C5N en









Apenas dos meses antes de su muerte había celebrado su cumpleaños número 69.

La actriz española Ascen López falleció este martes a los 69 años, según confirmaron la Unión de Actores y Actrices y AISGE a través de un comunicado en redes sociales. La noticia generó una fuerte conmoción dentro de la industria audiovisual de España, donde era reconocida por su participación en dos de las comedias más exitosas de los últimos años.

Desde AISGE, la entidad encargada de gestionar los derechos de propiedad intelectual de los artistas intérpretes, se publicó un mensaje que sintetizó el afecto y el reconocimiento que la actriz generaba entre sus colegas: "Nos ha dejado la adorable Ascen López, actriz enorme y reina televisiva en Muertos S.L., Machos alfa o Sentimos las molestias. Gracias por tanta risa, bondad y sabiduría, amiga querida".

Su fallecimiento ocurre en un momento particular, apenas semanas antes del estreno de la cuarta y última temporada de Muertos S.L., prevista por Netflix para el 7 de agosto, serie en la que interpretaba a Nieves Torralba. También la despedirá pronto la sexta temporada de Machos alfa, ficción en la que daba vida al personaje de Marga. Ambas producciones fueron creadas por los hermanos Laura y Alberto Caballero, con quienes la actriz mantenía un estrecho vínculo profesional y personal.

Alberto Caballero fue uno de los primeros en expresar públicamente su dolor por la pérdida: "Estamos desolados y aún en shock por la muerte de nuestra adorada Ascen López, una mujer maravillosa que nos regaló su talento y su compañía. Descansa en paz, bella". Por su parte, Laura Caballero compartió uno de los homenajes más extensos del día, en el que describió a la actriz con una larga enumeración de cualidades: "Brillante, sabia, ingeniosa, culta, valiente, empática, leal, noble, acogedora, magnética, arrolladora, vital, carismática, genuina, radiante, optimista, inspiradora, apasionada, intuitiva, soñadora, elegante, honesta, admirable, generosa, auténtica, decidida, sensata, asertiva, luchadora, tierna, dulce, comprensiva, creativa, fascinante, extraordinaria, talentosa, perseverante, íntegra, entusiasta, alegre, carismática, sublime".

Redes sociales Quién era Ascen López Ascen López se formó como actriz en la RESAD de Madrid, donde se licenció en Arte Dramático siguiendo el método W. Layton. A lo largo de más de treinta años de trayectoria, tomó papeles en teatro y televisión, consolidándose como una de las intérpretes más queridas del panorama español. Su debut televisivo se produjo en 2001 con la serie Esencia de poder, punto de partida de una extensa carrera en la pequeña pantalla.