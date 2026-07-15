15 de julio de 2026 Inicio
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La Ciudad desplegará un mega operativo de seguridad en el Obelisco por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Entre 700 y 800 policías participarán del dispositivo especial que incluirá cortes de tránsito, monitoreo y un vallado preventivo para ordenar una eventual celebración tras el partido.

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La Ciudad desplegará un mega operativo de seguridad en el Obelisco por la semifinal entre Argentina e Inglaterra
La Ciudad desplegará un mega operativo de seguridad en el Obelisco por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pondrá en marcha este miércoles un amplio operativo de seguridad y prevención en la zona del Obelisco con motivo de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra.

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El dispositivo contará con entre 700 y 800 efectivos de la Policía de la Ciudad, que pertenecerán a las áreas de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), el Grupo de Acción Motorizada (GAM), brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

Desde la administración porteña indicaron que el operativo será monitoreado en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), mientras que también se implementarán cortes preventivos de tránsito para ordenar la circulación vehicular y peatonal en la zona.

Una vez finalizado el encuentro, y de acuerdo con la cantidad de personas que se concentren en el Obelisco, las autoridades podrán cerrar el vallado en distintos sectores estratégicos, entre ellos Corrientes entre Libertad y Cerrito, Corrientes entre Carlos Pellegrini y Suipacha, y Roque Sáenz Peña entre Cerrito y Libertad.

Como parte de las medidas de prevención, el Gobierno porteño también instaló paneles fenólicos alrededor del Obelisco con el objetivo de proteger el monumento ante una posible masiva celebración.

Desde la Ciudad señalaron que el objetivo del operativo es acompañar un eventual festejo de los hinchas, ordenar la circulación y garantizar que las celebraciones puedan desarrollarse de manera segura.

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