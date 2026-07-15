Video: el accidente que sufrió Flor Vigna en vivo La bailarina protagonizó un preocupante momento en una entrevista en la televisión mexicana, justo antes de ingresar al reality La Casa de los Famosos, y todo salió mal desde el inicio. Agregar C5N en









La caída de Flor Vigna en vivo. Redes sociales

La bailarina Flor Vigna se hizo viral en las últimas horas por una fuerte caída en la televisión mexicana, en lo que fue la previa de su ingreso a La casa de los Famosos en la versión azteca. Fue a una entrevista previa y cuando quiso acomodarse en el sillón, cayó al suelo.

Estaba a punto de ser entrevistada por Wendy Guevara, una conductora reconocida de ese país, y se sentó en el asiento. Pero al escuchar las indicaciones de los camarógrafos, se corrió hacia atrás para quedar en plano, pero no logró calcular y quedó tendida.

Flor Vigna se cayó en plena entrevista en vivo, Wendy no aguantó la risa y empezó a culpar a los camarógrafos JAKSKAK #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/PsaQbzGqDJ — nacho con O (@NachoConO) July 15, 2026 “Te digo que soy muy torpe”, se excusó al levantarse. Pero la conductora la remó para que no se sienta mal y aseguró: “Aún no entras a la casa y ya estás haciendo contenido”.

La influencer ingresó como nueva habitante al reality show en su versión nro. 4 y tiene la posibilidad de ganar un premio de $4 millones mexicanos. Con la viralidad del contenido tomó más trascendencia. ¿Cómo le irá?

Flor Vigna reveló por qué abrió una cuenta de OnlyFans: "Mi familia necesitaba ayuda" Flor Vigna comunicó, hace algunos días, el lanzamiento de su perfil en OnlyFans y ahora explicó por qué decidió dar el paso. La artista aseguró que la propuesta apareció en un contexto particular y reconoció que las necesidades económicas de su familia influyeron en la apertura de su cuenta de contenido para adultos.

En diálogo con TN, La ex Combate contó que hace tiempo amplió su horizonte laboral y que esta nueva experiencia forma parte de esa etapa. "Hace rato me convertí en empresaria y esto es solo una faceta más", sostuvo, y agregó: "En mi caso, banco a toda mi familia y tengo una productora con 30 personas". Además, aclaró que el desembarco en la plataforma para adultos no modificará el rumbo de su carrera y que continuará con sus otros proyectos. "Sigo siendo actriz, bailarina, cantante y boxeadora. Trabajo desde los 11 años", subrayó al referirse a las distintas actividades que mantiene en la actualidad.