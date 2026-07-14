14 de julio de 2026 Inicio
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¿Adiós al frío? Se recupera el termómetro pero rige una alerta meteorológica amarilla por lluvias

Tras el ingreso de nubosidad baja desde el Río de la Plata, que generó un descenso abrupto de las temperaturas, el frío comienza a despedirse temporalmente de cara al fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por viento y precipitaciones. ¿Cómo seguirá el pronóstico?

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El termómetro recupera las altas temperaturas antes del fin de semana.

El termómetro recupera las altas temperaturas antes del fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y viento para varias provincias de Argentina. Tras el ingreso de nubosidad baja desde el Río de la Plata, que generó un descenso abrupto de las temperaturas, el frío comienza a despedirse temporalmente de cara al fin de semana.

Se espera un lunes meteorológicamente agitado en varias partes del país.
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El SMN emitió una alerta amarilla para la provincia de Mendoza por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Además, en la provincia de Neuquén y Río Negro rigen dos alertas por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En zonas de mayor elevación no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

También por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.

¿Aumentan las temperaturas en CABA? El pronóstico extendido para el SMN

El Servicio Meteorológico presenta el reporte del tiempo extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), durante este período, se observa una tendencia de aumento paulatino en las marcas térmicas mínimas y máximas, junto con un desmejoramiento temporario de las condiciones hacia el final de la semana laboral.

Pron&oacute;stico extendido para la semana en CABA.&nbsp;

Pronóstico extendido para la semana en CABA.

Para la jornada del martes 14, se prevé una temperatura máxima de 16° y una mínima de 8°. Las probabilidades de precipitación se mantendrán en 0% a lo largo de todo el día, acompañadas de nubosidad variable. El miércoles 15 comenzará a registrarse un leve ascenso térmico, con una marca mínima de 11° y una máxima que alcanzará los 18°. El cielo presentará intervalos nubosos y la probabilidad de lluvias se mantendrá baja, situándose entre el 0% y el 10% hacia la tarde y la noche.

El incremento de las temperaturas continuará durante el jueves 16, día en el que la mínima se ubicará en los 14° y la máxima llegará a los 20°. Para esta jornada, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá estable entre el 0% y el 10% bajo un cielo mayormente cubierto. Hacia el viernes 17 se registrará la temperatura más alta de la semana, con una máxima estimada en 21° y una mínima de 15°.

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