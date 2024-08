Uno de los ladrones del "robo del siglo" criticó las fallas en el intento de golpe al Banco Macro: "Cometieron un error básico"

El túnel, cuyo interior está revestido con madera, cuenta con ventilación y luz eléctrica y termina casi en la puerta del banco Macro de la ciudad bonaerense de San Isidro. La investigación se inició cuando, en la mañana del miércoles, un conductor estacionado escuchó un ruido en el chasis de su vehículo y comprobó que se debía a una varilla metálica que emergía entre los adoquines de la calle.

"Es una falla que no se dieron cuenta y estuvo como 3 o 4 días ahí. Me intriga ese punto que quedó ahí como una referencia. Quizás se hayan olvidado. Es un error básico", expresó Zalloechevarria en comunicación con Argenzuela. Sin embargo, destacó que se trató de un trabajo "bien artesano" como el que ellos realizaron en el Banco Río.

Zalloechevarria reconoció además que no está arrepentido por haber participado del robo al banco ya que manifestó que para un ladrón es la finalidad máxima. "Cómo me voy a arrepentir. Yo le decía a los plaga que antes de robarle al carnicero o al verdulero que le pidan fiado y hagan algo como la gente. El ladrón es más intelectual, más pensante", indicó.

También habló sobre la película "El robo del siglo" y criticó que hubo muchas cosas que no aparecieron en la película. Hay un montón de cosas que no salieron en la película, fue algo irrelevante para mi. No me gustó. Francella es un actor cómico, no es un actor de acción", señaló.

En 2010 Zalloechevarría fue condenado a 10 años de prisión. En prisión se dedicó a estudiar y se recibió de abogado. Hoy se mantiene al margen de la delincuencia.

Luis Vitette opinó sobre el túnel del Banco Macro de San Isidro: "Hay un dato revelador"

Luis Mario Vitette Sellanes, también protagonista del "Robo del Siglo", opinó en redes sociales sobre túnel que fue descubierto en el Banco Macro de la localidad bonaerense de San Isidro.

"Solo voy a decir que es más parecido al robo al Nación de la calle Cabildo que al del Banco Río de Acasusso solo que un dato revelador los une. Fin", posteó el delincuente en su cuenta en X sin dar detalles sobre cuál es el dato revelador.

image.png

El asalto al que hace alusión tuvo lugar en 2011, en el Banco Provincia del barrio porteño de Belgrano, donde una banda de malvivientes accedió mediante un boquete con alfombras en las paredes y en el piso y un sistema de ventilación e iluminación. Luego vulneraron entre 130 y 140 cajas de seguridad.

Al mismo tiempo, mencionó los ilícitos que se les podría a imputar los responsables: "Los actos preparatorios son acciones que se llevan a cabo antes de la ejecución de un delito y que están destinadas a facilitarlo".

"En principio, los actos preparatorios no son punibles, salvo cuando constituyen un delito por sí mismos", añadió y explicó el concepto del "iter criminis": "Es el camino del delito, está compuesto de de las siguientes etapas, ideación, preparación (ambas pertenecen al principio de reserva) , ejecución, consumación y agotamiento".

image.png

En este sentido, el uruguayo remarcó que el fiscal deberá evaluar cuándo empieza el principio de ejecución, a la vez que "se podría hablar de desistimiento voluntario por su poder de cancelación".

"El fiscal va a pedir la tentativa de robo. Dígale que me llamen a mi y los sacamos caminando. No sé hable más", continuó Más tarde, bromeó con que en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) estaban "preocupados" porque salían muchas llamadas desde la Argentina a su número.

Vitette fue condenado en 2010 a 21 años de prisión, aunque en 2014 recuperó la libertad luego de que la Cámara de Casación Penal haya reducido su sentencia, al igual que sus cuatro compañeros: Araujo, Bolster, de la Torre y Zalloechevarría, quienes habían recibido penas entre 9 y 15 años, respectivamente.