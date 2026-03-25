25 de marzo de 2026 Inicio
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Pese al ajuste, las universidades argentinas sostienen su lugar en el ranking mundial

A pesar del recorte presupuestario cercano al 40% impulsado por el gobierno de Javier Milei, las casas de estudio del país mantienen su presencia internacional y muestran avances en áreas clave como Artes y Humanidades.

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Pese al ajuste

Pese al ajuste, las universidades argentinas sostienen su lugar en el ranking mundial

En un escenario atravesado por el ajuste y la incertidumbre presupuestaria, el sistema universitario argentino vuelve a estar entre los más prestigiosos del mundo. La edición 2026 del Ranking QS por disciplinas confirma que, aun con recursos en retroceso y sin la reglamentación de la Ley de Financiamiento Universitario, las instituciones locales logran sostener y mejorar su posicionamiento en el mapa académico global.

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El relevamiento, que analiza más de 21.000 programas en universidades de todo el mundo, muestra que 16 instituciones argentinas reúnen 134 apariciones en distintas disciplinas. El dato no es menor: el balance general arroja una mejora neta, con más posiciones en alza que en baja, en un contexto donde la competencia internacional se vuelve cada vez más exigente.

El ajuste aplicado por la administración de Javier Milei, que implicó un recorte cercano al 40% del presupuesto universitario, por el momento no logró erosionar el desempeño global del sector. Por el contrario, las universidades argentinas conservaron 18 ubicaciones dentro del top 100 mundial por disciplina, manteniendo el mismo nivel que el año anterior.

El punto más sólido vuelve a encontrarse en Artes y Humanidades, un área donde el país exhibe un crecimiento sostenido. Seis universidades lograron posicionarse entre las 500 mejores del mundo, consolidando una tendencia que se profundiza en los últimos años y que contrasta con las dificultades financieras que atraviesa el sistema.

En ese entramado, la Universidad de Buenos Aires continúa siendo el principal faro. La UBA concentra cerca de un tercio de las apariciones nacionales y lidera en decenas de áreas de conocimiento. Además, es la única institución del país que logra ubicar disciplinas dentro del top 50 global, con desempeños destacados en Lenguas Modernas, Derecho, Antropología e Ingeniería en Petróleo, entre otras.

Detrás aparecen la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Córdoba, que también muestran avances y consolidan su presencia en múltiples disciplinas. A su vez, algunas universidades privadas logran insertarse en segmentos específicos del ranking, ampliando la diversidad del sistema argentino.

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La Universidad de C&oacute;rdoba, una de las destacadas dentro del Ranking QS.

La Universidad de Córdoba, una de las destacadas dentro del Ranking QS.

En el plano regional, el país se mantiene entre los principales actores de América Latina, aunque por detrás de Brasil y México, que exhiben mayores niveles de expansión. Sin embargo, el desempeño argentino adquiere un valor singular si se lo mide en relación con el contexto económico local.

Desde la consultora QS advierten que los movimientos en el ranking no siempre reflejan caídas propias, sino también el avance acelerado de instituciones en otras partes del mundo. Aun así, el dato central permanece: con menos recursos y en medio de tensiones con el gobierno nacional, las universidades argentinas logran sostener estándares académicos competitivos.

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