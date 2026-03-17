17 de marzo de 2026 Inicio
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Paro en las universidades nacionales: hasta cuándo continúa el reclamo de docentes y no docentes

La medida se extenderá en algunas instituciones por 24 horas y en otras desde el 16 al 21 de marzo. "Nos deben el 50% de nuestros salarios", aseguraron desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios.

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El paro se extiende en todo el país. 

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La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (COAD) y junto a la Asociación del Personal de la UNR, se adhirieron al paro por una semana, desde el 16 al 21 de marzo. "Estamos atravesando una situación de desfinanciamiento, ahogo y rebajas salariales como nunca lo vimos en el sistema universitario", expresó Federigo Gayoso, miembro de COAD en diálogo con Rosario3.

En el caso de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNCuyo (FADIUNC) se sumaron al paro en dos tramos, uno desde el 16 al 21 y otro del 23 al 30 de marzo. En esa línea, Yamile Nazrala, secretaria adjunta de FADIUNC remarcó en Radio Aconcagua que "hay una ley aprobada, vetada y todavía sin aplicación efectiva".

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En el caso de Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Nordeste (ATUN no docente), informaron el 16 de marzo que se adhirieron al paro por 24 horas "con un alto acatamiento en las sedes de Corrientes y de Resistencia. Mañana volvemos a trabajar, pero sin dejar de lado nuestros reclamos. La lucha es larga compañeros y compañeras, no bajemos los brazos, estamos defendiendo la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste)".

Desde la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Salta (APUNSa) pararon durante 24 horas: "Se adhiere a lo dispuesto por FATUN, convocando a un PARO NACIONAL NODOCENTE por 24 Hs. , sin asistencia a los lugares de trabajo y previsto para el día Lunes 16/03". También compartieron el cronograma de los próximos paros que realizarán el 31 de marzo, 8 de abril, 17 de abril y 23.

Mientras que el gremio docente de la Universidad (ADIUNSa) informó que el acatamiento para el lunes fue del 80% durante la primera jornada de paro a partir de 16 de marzo, mientras que para el 24 de marzo realizarán actividades en conmemoración de los 50 años de la última dictadura en Argentina. El jueves 19 realizarán una asamblea para determinar los pasos a seguir.

Por último, en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLP), el gremio de los no docentes se adhirió al paro y el secretario general de (APULP), Leandro Romero, confirmó que realizarán una serie de medidas una vez por semana, para los días 31, 8, 17 y 23, informó para Radio Kermés. "

Arrancó el paro universitario y se atrasa el inicio de clases: docentes y no docentes reclaman un aumento salarial del 50%

El inicio del ciclo lectivo en las universidades nacionales quedó interrumpido por un paro convocado por los gremios docentes y no docentes. La federación Conadu anunció una semana completa de huelga y anticipó que las protestas podrían extenderse con nuevas medidas a lo largo del cuatrimestre.

La protesta responde a un conflicto que combina reclamos salariales y el recorte de recursos para el funcionamiento de las casas de estudio. Según los rectores, el sistema universitario necesitaría unos 7,2 billones de pesos para sostener su actividad, mientras que el presupuesto presentado por el Gobierno contempla cerca de 4,8 billones.

En ese contexto, los sindicatos también cuestionan la situación de los salarios. La legislación vigente sobre financiamiento universitario establece una recomposición que superaría el 50%, pero desde el Ejecutivo se impulsa una modificación de la norma que implicaría un aumento cercano al 12%.

Paro docente ADG UBA 5-3-26

La disputa se arrastra desde el inicio de la gestión libertaria. Tras asumir, el Gobierno dispuso incrementos salariales por debajo de la inflación y mantuvo una fuerte tensión con el sistema universitario, que respondió con movilizaciones masivas en defensa de la educación pública.

El Congreso aprobó en dos oportunidades leyes para reforzar el financiamiento del sector. El presidente Javier Milei vetó ambas iniciativas, aunque el segundo veto fue rechazado por el Parlamento, lo que dejó vigente la norma. Sin embargo, las universidades denuncian que el Ejecutivo todavía no cumple con lo establecido.

Ante esa situación, las instituciones recurrieron a la Justicia y obtuvieron una medida cautelar que ordena al Gobierno avanzar con los pagos. La Casa Rosada apeló esa resolución y, al mismo tiempo, promueve cambios legislativos para reducir el impacto fiscal de la ley actual.

En el sector advierten que el escenario podría derivar en una huelga prolongada y ya se discute la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria prevista para el 23 de abril.

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