Una tiktoker española contó las 5 cosas que más le llamó la atención de los argentinos

Indefectiblemente, la gastronomía argentina recibió su merecido halago, y las medialunas con dulce de leche fueron las protagonistas logrando conquistar su paladar. Su elogio fue determinante: “Hay que venir aquí a comer las medialunas con dulce de leche”.

El video viral de la joven española que contó cuáles fueron las cosas que más le sorprendieron de los argentinos

Otro dato que tuvo en cuenta fue la costumbre de dar las gracias al tomar mate. Para ella, esta práctica generó cierto mareo, ya que dedujo que decir “gracias” suponía no querer más momentos materos, lo que le generó desconcierto por estar acostumbrada a otras dinámicas sociales.

Por último, Laura hizo un especial énfasis al destacar la educación de los residentes de la nación de 45 millones de habitantes: “Siento que los argentinos son muy educados, y utilizan palabras demasiado educadas”. Desde este lugar dio ejemplos como “vos” en vez de “tu” o la palabra “disculpame” (término que no es utilizado en España ya que es considerado demasiado formal).

El video tuvo más de 1 millón de reproducciones en TikTok y mas de 180 mil likes por parte de los usuarios. “Si en Argentina nos llaman por el nombre completo nos sentimos retados/castigados”, “No somos educados, somos cálidos y amorosos”, “Cuando te hacen un favor y le decís "gracias" y te contestan con un "no por favor"”, Tips para cuando me vaya a vivir a España: no ofenderme cuando no me digan "Dani", fueron algunos de los comentarios de los internautas de la plataforma.