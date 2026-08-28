28 de agosto de 2026 Inicio
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Muerte y misterio en Villa Ballester: asesinaron a puñaladas a un hombre en su casa y detuvieron a un vecino

El hecho ocurrió al mediodía del jueves y testigos del barrio marcan que ambas personas involucradas en el siniestro se conocían y tenían un "trato cordial". El sospechoso, que vive en la misma cuadra, huyó por los techos e intentó quitarse la vida cuando fue arrestado.

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La víctima fue identificada como Roque Ramón Vivas. 

La víctima fue identificada como Roque Ramón Vivas.  

Un hombre fue asesinado a puñaladas en el interior de su casa, ubicada en el barrio bonaerense de Villa Ballester, y detuvieron a un vecino sospechado de ser el autor del crimen. El presunto atacante vive en la misma cuadra y al momento de su detención tenía las manos ensangrentadas. La víctima fue identificada como Roque Ramón Vivas, tenía 67 años y era dueño de una fiambrería.

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El hecho ocurrió al mediodía del jueves y testigos del barrio marcan que ambas personas involucradas en el siniestro se conocían y tenían un "trato cordial". En principio, la investigación tiene descartado homicidio en un intento de robo y todo apunta a determinar los motivos que llevaron al feroz ataque.

"Por lo que nos cuentan los vecinos, algunos de los que se animan a hablar, es que se conocían y tenían un trato cordial", informó desde el lugar la periodista de C5N Mariela López Brown en el programa Mañanas Argentinas.

Durante el procedimiento de la detención, los investigadores secuestraron un cuchillo tipo carnicero, que sería el arma utilizada en el homicidio. La causa quedó a cargo de la UFI N° 7 de San Martín, que investiga las circunstancias del homicidio y busca establecer qué ocurrió entre los dos vecinos antes del ataque.

Noticia en desarrollo.-

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