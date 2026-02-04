4 de febrero de 2026 Inicio
Otra feroz golpiza rugbier en patota: al menos 20 jóvenes atacaron a un adolescente de 19 años en Tucumán

El hecho ocurrió a la salida de un boliche. Después del violento ataque grupal, los agresores arrojaron a la víctima a una zanja, provocándole la dislocación de ambos hombros y lesiones en la cara.

El joven fue dado de alta, pero se recupera de sus lesiones.

Patricio Ledezma, un joven de 19 años que se encontraba de vacaciones junto a amigos, denunció que fue brutalmente golpeado por al menos 20 rugbiers a la salida de un boliche de Tafí del Valle, en Tucumán, en la madrugada del sábado.

El episodio tuvo lugar en inmediaciones del local bailable “La Cañada” y quedó registrado en un video filmado por un testigo.De acuerdo con la reconstrucción preliminar, tras la golpiza los agresores arrojaron a Ledezma a una zanja, donde permaneció inconsciente hasta que fue asistido por terceros.

Posteriormente, debió ser hospitalizado, donde se determinó que tenía dos hombros dislocados y varias heridas en su rostro.

La causa quedó en manos de la fiscal Mónica García de Targa, del Centro Judicial Monteros y titular de la Unidad Fiscal de Homicidios y Atentados contra las Personas, quien investiga cómo se inició el conflicto y busca identificar a todos los participantes del ataque.

Pese a la gravedad del episodio, Ledezma recibió el alta médica el mismo sábado y se encuentra fuera de peligro, aunque presenta importantes secuelas producto de los golpes. En un descargo que publicó en redes sociales, el joven mostró las lesiones y manifestó su bronca: “Miren cómo tengo un hematoma, tengo una hemorragia en el ojo, tengo abierta toda la espalda”.

Además, explicó que sus amigos no pudieron ayudarlo por temor a que la situación se agravara. “Mis compañeros no pudieron hacer mucho porque sabían que, si se metían, los mataban”, afirmó. También reveló que continúa con fuertes dolores y dificultades para moverse: “Prácticamente no me puedo mover”.

Tras la viralización del caso, el Club Huirapuca, institución a la que pertenecerían algunos de los presuntos agresores, difundió un comunicado en el que expresó su “preocupación” por los videos en los que se vincula a jugadores con el ataque y sancionó solo a uno de ellos, identificado como jugador del club.

La palabra del abogado de Patricio, José María Molina

El letrado habló en C5N y contó que "Patricio está recuperándose de los golpes. Cada día que pasa surgen nuevos dolores, pero puntualmente está muy bajoneado por esta situación. Está con ataque de pánico y prácticamente sin dormir, con ayuda psicológica algunas noches con sedantes".

Luego, sobre el estado de ánimo, comentó: "Le está tocando atravesar la parte judicial de las declaraciones y bueno, la verdad que es difícil también lo victimizante devolver a contar un hecho tan trágico y tan grave".

Molina contó que durante el ataque, los amigos tenían temor de intervenir por la golpiza, pero luego se animaron junto con otras personas y personal del boliche. Enseguida lo subieron al auto que lo llevaría al hospital para ser atendido de urgencia.

"Hay varias personas que ya fueron identificados y hay dos detenidos. Se espera que haya audiencia entre hoy y mañana, donde se imputarán los cargos", comentó sobre el proceso legal de identificación de los agresores. Para ayudar al proceso, el letrado contó que están ayudándose con las cámaras de seguridad que cedió el municipio.

