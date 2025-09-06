Una mujer organizó un tiroteo contra su propia casa en Rosario: hay dos detenidos La Justicia emitió un pedido de captura contra las personas que planearon un ataque contra la vivienda. La primera teoría es que habrían planeado el hecho para culpar a exjefes policiales. Por







Una mujer organizó un tiroteo contra su propia casa en Rosario: dos detenidos Redes sociales

Una mujer y un hombre fueron detenidos por haber sido sospechosos de armar una balacera sobre la casa de uno de ellos con el fin de incriminar a la Policía. La mujer había sido condenada por vender droga y denunciar a los efectivos en reiteradas ocasiones.

La primera implicada se llama Norma Acosta y fue detenida en su casa en el barrio Tablada, zona sur de la ciudad. Ella misma declaró que los agresores iban en un Volkswagen Voyage blanco y mientras que los que efectuaron eso iban en bicicleta.

Pero como resultó poco convincente, la Policía allanó su teléfono por posible falso testimonio. Los gatilleros fueron identificados como Ignacio N de 17 años y Nicolas Robles de 18. Según el legajo, los jóvenes habían recibido en encargo de balear la casa de Acosta por parte de Nahuel Monta Depetris.

Pero el último detenido es Juan José Jota Jota Gómez, señalado como otro de los protagonistas del hecho. Él habría sido quien recluta a los jóvenes para poder realizar en tiroteo. La investigación contra la vivienda dio un giro porque confirmaron que Acosta no era víctima, sino agresora.

El fiscal Pablo Socca del Ministerio Público de Acusación inició el 7 de mayo con la causa sobre la casa ubicada en Larguía al 3400 y continúa en septiembre con un cambio en la carátula.