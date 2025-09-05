Violento asalto en Panamericana al excampeón de TC Emanuel Moriatis: le dispararon para robarle la moto

El expiloto publicó un video en sus redes, donde contó que unos asaltantes le dispararon dos veces para robarle el vehículo y la mochila, a la altura de Martínez. "Tengan mucho cuidado los que andan en moto en Panamericana", advirtió.

En redes sociales, el excampeón de TC Emanuel Moriatis contó cómo fue protagonista de un violento robo en la Autopista Panamericana. Dos delincuentes le cruzaron una moto y le dispararon dos veces para sustraerle el vehículo donde circulaba y su mochila : "Tengan mucho cuidado los que andan en moto en Panamericana", advirtió.

El expiloto de Turismo Carretera (TC) y el Turismo Nacional (TN) compartió un video en su cuenta personal de Instagram, donde contó el robo que sufrió durante la tarde del jueves en la Autopista Panamericana, de camino a buscar a su hijo a la salida de una práctica de fútbol.

De manera violenta, dos delincuentes le cruzaron una moto, lo amenazaron con un arma y dispararon al suelo, para que le entregara su vehículo. "El que venía atrás me mostró el revólver, me hace seña como que frene y cuando me hace la segunda seña, pum, tira un tiro para el piso. Automáticamente, freno y suelto la moto", contó en redes.

A pesar de eso, el "medio que me voy caminando rápido, pero para atrás, mirándolos. No me quise dar vuelta y correr sin verlos, porque uno piensa que no pueden prender la moto, me tiran un tiro, no sabés qué hacer . Es un segundo".

"Cuando me tira el tiro, freno, me quedo quieto como congelado y se me lanza encima, me saca el bolso que tenía, me empieza a bolsiquear. ‘ Dame todo, dame todo, dame todo, dame todo”. Todo lo que tenía", añadió el expiloto.

A pesar de que Moriatis no ofreció resistencia, los delincuentes actuaron de manera muy violenta: "Voy corriendo como marcha atrás y lo veo que se me viene. Yo ya había dejado la moto y se me viene. Yo con el casco puesto. Él con el casco, no lo escuchaba. Se ve que me estaba diciendo “quieto, quieto” y yo iba para atrás. Entonces, cuando venía para atrás como que me mira y después ¡pum! Me tira otro tiro a quemarropa".

"De casualidad no me pegó", relató Emanuel, después de entregarle sus pertenencias, fue asistido por Santiago, un conductor que vio toda la escena y se ofreció a prestarle su celular y llevarlo a su casa.

Sin embargo, en el camino encontraron la moto de Moriatis. A pesar de intentar realizar la denuncia en la comisaría correspondiente, las autoridades le respondieron que no tenían cámaras para poder chequear las imágenes e identificar a los ladrones.