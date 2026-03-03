3 de marzo de 2026 Inicio
Detuvieron a un hombre acusado de estafar a Aerolíneas Argentinas por casi u$s500 mil

Está acusado de manipular el sistema informático del programa Aerolíneas Plus para comprar pasajes significativamente más baratos. Entre diciembre de 2023 y enero de 2025, adquirió vuelos a Madrid, Roma y Cancún.

Aerolíneas Argentinas hizo la denuncia por la estafa.

La Justicia detuvo este martes a un hombre acusado de haber estafado a Aerolíneas Argentinas a través de una manipulación informática del programa de millas, lo que le habría causado a la empresa una pérdida de u$s493.800.

El caso se inició a partir de una denuncia de la compañía en la que alertó sobre una presunta alteración en el sistema informático del programa "Aerolíneas Plus", en el que la persona acusada habría manipulado parámetros técnicos de la compra de millas para adquirirlas a valores significativamente más baratos.

Mediante esta manipulación del programa online, que se extendió entre diciembre de 2023 y enero de 2025, Juan Ignacio Veltri adquirió unas 16.595.000 millas. Esto significó un perjuicio económico para Aerolíneas Argentinas de u$s493.800, ya que el señalado tan solo abonó $205.680.

Entre sus principales destinos, el acusado eligió pasajes a Madrid, Roma y Cancún. Según la acusación formal, estos son los lugares para los que más se utiliza el sistema de las millas, lo que para la Justicia evidenciaría un uso intensivo y estratégico de los beneficios presuntamente obtenidos de manera irregular.

Durante el allanamiento realizado este martes, la Policía secuestró material informático y detuvo al acusado por presunta defraudación contra la administración pública mediante la vulneración de un sistema informático, sin descartarse posibles delitos de lavado de dinero y otras figuras conexas. En la causa hay otras 50 personas que están siendo investigadas para analizar su participación en la estafa, ya sea como coautores, partícipes o beneficiarios de la maniobra.

La investigación está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan y del juez federal Sebastián Casanello, con la colaboración del comisario Martín Pereyra, de la División Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina.

Aerolíneas Argentinas cerró el 2025 con superávit operativo de u$s112,7 millones

Aerolíneas Argentinas cerró el balance comercial del 2025 con un superávit operativo de u$s112 millones. Se trata del segundo años consecutivo que la empresa concluya su año financiero en verde, además de reducir su deuda bancaria y financiera en un 41%.

La noticia fue confirmada por el Gobierno, con sendos mensajes del ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni en X, quienes destacaron que es la primera vez desde la reestatización en 2008 que lograba superávit "sin recibir un solo del Estado".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2026641483839816019?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2026641483839816019%7Ctwgr%5E42d95f1b2546e8fbb435e0762d40eeb8f3b494bc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fpolitica%2Faerolineas-argentinas-cerro-el-2025-superavit-operativo-us1127-millones-n230553&partner=&hide_thread=false

"Logró su segundo año consecutivo de superávit y redujo su deuda bancaria y financiera en un 41%. Atrás quedó el modelo de pérdidas permanentes y subsidios sin límite", destacó Adorni.

Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda, detalló que Aerolíneas redujo su deuda de u$s342 millones en diciembre del 2023 a u$s207 millones a este año, y anunció que "estará incorporando 18 aeronaves nuevas para fortalecer y modernizar la flota".

"Felicitaciones a su presidente Fabián Lombardo, al directorio y a todo el personal por el esfuerzo y el gran trabajo realizado!", concluyó Caputo.

