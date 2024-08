Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SucesosValledu1/status/1820627965442453777&partner=&hide_thread=false La mujer que salió embarazada de la estatua del cacique Diomedes Diaz en Valledupar pic.twitter.com/skcrbYoQns — Sucesos Valledupar Oficial (@SucesosValledu1) August 6, 2024

Además, Cindy comentó que le contó lo sucedido a su marido, que se encuentra en el servicio militar hace un año, y quién no le cree. "Yo no sé por qué la gente a mí no me quiere creer y me toma por loca, porque no (me dicen): ‘¡Usted qué tomó, usted qué fumó, que nada!", añadió.

Ante los cuestionamientos de su familia y conocidos, quiénes creen que ella le fue infiel a su pareja, Cindy expresó que "la gente piensa que yo le metí la tremenda cachera del siglo, pero no es cierto. me tiré a todo el mundo de enemigo, a la familia de él y a la familia, incluso la mía, pero es la verdad, él es el papá de mi hijo".

Por último en el video, la joven volvió a remarcar su fidelidad a su marido: “Yo juro que no he estado con ningún hombre, mi cuerpo solamente me lo ha visto mi esposo, ninguno más, pero la gente no se quiere meter eso en la cabeza, piensa que es mentira”.

Lo cierto es que existe como una "leyenda urbana" en la que la estatua de Diomedes Díaz puede volver a "las mujeres fértiles", en 2021 se conocieron otros casos parecidos y, en TikTok existen videos donde "recomiendan" visitar este monumento.