Una mujer aceptó una condena, pero no comprendió que quedaría presa y pidió invalidar el acuerdo judicial

Una mujer aceptó una condena pero no comprendió que quedaría presa y ahora pidió invalidar el acuerdo judicial.

Una mujer aceptó una condena de tres años de prisión en suspenso por tentativa de estafas con tarjetas de crédito obtenidas ilegalmente y falsificación de documento. Sin embargo, ahora pidió invalidar el acuerdo judicial debido a que afirmó que no comprendió que quedaría presa.

La mujer, que se trata de una jubilada, acordó una pena de tres años de cárcel en suspenso que se unificaría con otra igual que sería de cumplimiento efectivo en caso de que quede firme. No obstante, según consignó la agencia Noticias Argentinas, aseguró que "no entendió lo que significaba, ni lo que se le leía y después se dio cuenta que había aceptado la culpa por hechos que no cometió y que podía ir presa".