Estafa millonaria en Córdoba: una madre se robó el dinero de una fiesta de egresados

Un grupo de madres y padres denunciaron que habían juntado el dinero con mucho esfuerzo, la mujer se lo llevó y el caso es investigado por la Justicia.

El caso es investigado por la Justicia.

La madre de un grupo de egresados se robó el dinero recaudado de los alumnos y la Justicia de Córdoba abrió una investigación tras una denuncia presentada por el faltante de los $11 millones. El monto recaudado era para la organización de una fiesta de egresados en Córdoba.

Según relataron padres y estudiantes, la suma fue reunida a lo largo de ocho meses mediante aportes semanales realizados por las familias, con el objetivo de cubrir gastos de hotelería y distintas actividades previstas para la celebración de fin de ciclo. De acuerdo con los denunciantes, cada alumno habría aportado cuotas cercanas a los $150.000

Las sospechas surgieron cuando, a medida que se acercaba la fecha del festejo, comenzaron a registrarse demoras y la falta de comprobantes que acreditaran los pagos realizados. Luego de esto, lo la mujer dejó de responder en los grupos de mensajería y bloqueó los contactos telefónicos: “No podíamos ubicarla y nunca dio explicaciones sobre el destino del dinero”.

La denuncia fue radicada en la Unidad Judicial N.º 7 de Córdoba y suma documentación como comprobantes de transferencias y registros de los aportes efectuados por las familias. En la presentación se indica que la mujer era la única autorizada para manejar los fondos, mientras que el resto de los padres solo participaba de manera informativa.

La causa se encuentra en una etapa preliminar. El fiscal analizará las pruebas y definirá si corresponde avanzar con una imputación por estafa y retención indebida de fondos. Mientras que, los padres afectados buscan alternativas para no suspender la fiesta y pidieron apoyo a las autoridades del colegio y al Ministerio de Educación provincial.

