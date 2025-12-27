El chef fue ingresado a un centro de salud de mayor complejidad para continuar su recuperación luego de sufrir una falla multiorgánica durante una excursión en el volcán Lanín.

El Hospital Alemán compartió un nuevo parte médico de Christian Petersen , tras su traslado desde San Martín de los Andes a Buenos Aires, para continuar su recuperación luego de sufrir una falla multiorgánica durante una excursión en el volcán Lanín.

En el comunicado expresaron que "en la tarde de ayer, luego de un traslado sanitario realizado sin complicaciones, el paciente Christian Petersen fue ingresado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar su atención en un centro de mayor complejidad".

En esa línea, añadieron que " al arribar al Hospital, Christian Petersen se encontraba estable , y fue recibido por un equipo médico interdisciplinario que realizó una evaluación inicial y el ajuste del tratamiento de acuerdo con su evolución, garantizando la continuidad de su atención ".

Además, aclararon que desde el hospital acompañan a la familia de Petersen "respetando en todo momento la confidencialidad de la información médica".

El chef Christian Petersen ingresó en la tarde de este viernes al Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires . Fuentes de la institución médica confirmaron que el profesional de 56 años llegó desde San Martín de los Andes tras una internación de 10 días por una falla multiorgánica. En las próximas horas, los especialistas realizarán estudios de rutina y exámenes específicos para evaluar la evolución de su cuadro clínico antes de emitir un nuevo parte médico.

La descompensación del cocinero ocurrió durante una excursión de ascenso al volcán Lanín. Ante el malestar físico, el personal de guardaparques activó un operativo de urgencia para su traslado al Hospital Dr. Ramón Carrillo. Según detalló el portal local Realidad Sanmartinense, “el guía de la excursión notó que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas” y pidió asistencia inmediata.

En los primeros controles, los médicos detectaron una fibrilación auricular. Esta condición derivó en un estado crítico que requirió "asistencia respiratoria mecánica, ventilación y estabilización hemodinámica" en terapia intensiva. Sofía Zelaschi, esposa del chef, lo acompañó durante todo el proceso en la Patagonia tras la gravedad inicial que impidió un traslado aéreo.

La socia del empresario gastronómico, Sole Martins, confirmó al medio La Nación que Petersen mantiene una evolución constante. El traslado sanitario se concretó recién este viernes bajo estrictas medidas de seguridad. La familia espera que la cercanía con su entorno facilite la etapa final de su tratamiento multiorgánico.