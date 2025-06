Una joven le explicó a un chico por qué le dejó de hablar y su respuesta se hizo viral

"Mirá, recibí la oración de fe hace unos días, es decir, que me volví cristiana. No puedo seguir hablando contigo porque es pecado y no quiero hacer las cosas mal. Y te juro que es verdad. No quisiera tener que dejar de hablar contigo porque eres una persona especial para mí, pero no puedo hacerlo. Espero que entiendas mi decisión”, confesó la joven.

El tweet, que ya cuenta con más de 55 mil likes y 2.600 retweets, no tardó en viralizarse. “Pero tiene dos años y medio la loca o qué”, “Podría no ser una excusa porque los evangelistas se guían mucho por las señales”, “Qué complicada que es la gente”, “Soy cristiana y esa explicación no tiene sentido ”, “Hubiera preferido mil veces que me diga que no le gustaba mi cara” y “Al menos le dio una explicación”; fueron algunos mensajes dentro del hilo.

Le puso apodos a sus compañeros y se hizo viral

Otro material que se volvió viral en los últimos días fue el de la cuenta de TikTok @emmaagustin12, acumula 1.8 millones de reproducciones, más de 163.000 likes y cientos de comentarios. En este video, un joven mostró su trabajo y el de sus compañeros en una fábrica, aunque lo que más sorprendió fueron los apodos que él les puso.

Al primero que apareció en el video lo bautizaron como San Cayetano: "te acercás y te da laburo". Después, enfocó a otra persona que operaba un montacargas. "Y acá tenemos a matafuegos: está ahí por las dudas", describió. Siguió de esa forma con cada uno de los empleados, los cuales reaccionaron con risas y con fastidio.

Uno de los que más llamó la atención fue "sensor de movimiento: labura cuando alguien se acerca". Luego llegó "estreno de película: siempre agotado"; "motor de heladera: trabaja 10 minutos por hora", y terminó con "sol de invierno: aparece tarde y se va temprano". El video generó mucha risa entre los usuarios de TikTok, que quedaron sorprendidos por la originalidad del protagonista.

"En la vida soy sol de invierno"; "Nadie sabe cómo funciona la empresa, pero funciona"; "Preguntale a San Cayetano si no me quiere dar un laburo"; "Soy todos juntos"; "Cada apodo puesto le queda perfecto a cada uno, no sé por qué creo que es así" y"¿Dónde mando CV y le saco el puesto a sensor de movimiento?", fueron algunos de los comentarios más destacados.