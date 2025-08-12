Quiso cruzar un río, resbaló y terminó adentro del agua: "Caídas épicas si las hay"

La increíble caída de una joven que explotó en las redes.

Muchas veces las redes sociales sirven para compartir hasta las anécdotas más vergonzosas de las personas, tal como le ocurrió a una joven que mostró su caída en un río de Mendoza. Bajo la cuenta de @candebe7, publicó un hilarante video el cual ya cuenta con más de 600 mil visualizaciones.

"Caídas épicas si las hay", reza la descripción de la chica, que aparece inicialmente rodeada de un paisaje mendocino clásico, con montañas, el agua helada y nieve. Sin embargo, mientras un chico le ofrece su mano para ayudarla a cruzar un pequeño arroyo, ella no reacciona a tiempo, resbala en las piedras y cae directamente al agua.

Su grito de desesperación y la lenta caída ayudaron a que sea uno de los videos más graciosos del año. "POV: tu cerebro dice que sí, pero tu cuerpo dice que no", fue la frase con la que la joven bromeó acerca de su accidente. Para colmo, en el cierre del video se la puede ver llorando del frío que tuvo al salir del río.

Captura de pantalla 2025-08-12 100130 El video, que ya acumuló más de 60 mil likes, tuvo todo tipo de reacciones por parte de los usuarios. "Que nadie sepa tu próximo movimiento", "Él mirando cómo cae lentamente", "Qué bonito recuerdo nos dejaste en Mendoza" y "Le dió un abrazo al río. Eso es querer la naturaleza", fueron algunos de los más destacados.

De todas formas, como dice la frase popular, un tropezón no es caída, y esta chica lo demostró ya que, a pesar del resbalón, compartió con humor su experiencia. De esta forma hizo de su mala fortuna una divertida historia que se volvió viral y provocó la risa de muchos internautas.