12 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Quiso cruzar un río, resbaló y terminó adentro del agua: "Caídas épicas si las hay"

Este divertido accidente de una joven en Mendoza ya cosechó más de medio millón de visualizaciones en TikTok.

Por
La increíble caída de una joven que explotó en las redes.

La increíble caída de una joven que explotó en las redes.

Muchas veces las redes sociales sirven para compartir hasta las anécdotas más vergonzosas de las personas, tal como le ocurrió a una joven que mostró su caída en un río de Mendoza. Bajo la cuenta de @candebe7, publicó un hilarante video el cual ya cuenta con más de 600 mil visualizaciones.

El joven se quedó con ganas de repetir la experiencia en el Nuevo Gasómetro.
Te puede interesar:

Es japonés y fue por primera vez a la cancha en Argentina: se hizo viral por su reacción

"Caídas épicas si las hay", reza la descripción de la chica, que aparece inicialmente rodeada de un paisaje mendocino clásico, con montañas, el agua helada y nieve. Sin embargo, mientras un chico le ofrece su mano para ayudarla a cruzar un pequeño arroyo, ella no reacciona a tiempo, resbala en las piedras y cae directamente al agua.

Su grito de desesperación y la lenta caída ayudaron a que sea uno de los videos más graciosos del año. "POV: tu cerebro dice que sí, pero tu cuerpo dice que no", fue la frase con la que la joven bromeó acerca de su accidente. Para colmo, en el cierre del video se la puede ver llorando del frío que tuvo al salir del río.

Captura de pantalla 2025-08-12 100130

El video, que ya acumuló más de 60 mil likes, tuvo todo tipo de reacciones por parte de los usuarios. "Que nadie sepa tu próximo movimiento", "Él mirando cómo cae lentamente", "Qué bonito recuerdo nos dejaste en Mendoza" y "Le dió un abrazo al río. Eso es querer la naturaleza", fueron algunos de los más destacados.

De todas formas, como dice la frase popular, un tropezón no es caída, y esta chica lo demostró ya que, a pesar del resbalón, compartió con humor su experiencia. De esta forma hizo de su mala fortuna una divertida historia que se volvió viral y provocó la risa de muchos internautas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La expedición del buque Falkor empezó el 23 de julio.

Último streaming del Conicet desde Mar del Plata: a qué hora verlo este domingo y el récord que quieren romper

Estados Unidos: un niño de 12 años quemó a su herman con agua hirviendo mientras dormía

Un niño de 12 años quemó adrede a su hermano con agua hirviendo mientras dormía

Impresionante inflable de la Luna sorprendió a los vecinos de La Plata. 

Sorpresa y misterio en La Plata: vecinos descubren una Luna gigante en plena calle

Tras la polemica del pato Juan, su dueña se reunió con el municipio.

Mendoza: tras la polémica por el pato Juan, su dueña se reunió con el municipio y acordaron el destino del ave

La increíble situación que vivió una comensal en un local italiano.

Cortó un croissant para compartir con su madre, se lo cobraron y las redes se revolucionaron

Glišic sufrió el inconveniente en un canal de televisión.

Impactante video: un ministro de Serbia sufrió un ACV durante una entrevista en vivo

Rating Cero

La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.

El secreto detrás del millonario anillo que Cristiano Ronaldo le regaló a su novia Georgina Rodríguez

La mediática tendrá su propia biografía en la plataforma internacional.

"La one" ya tiene a sus protagonistas: la biopic sobre Moria Casán se prepara para su filmación

Una producción turca que tienen todos los condimentos de aquellos que les gusta las novelas románticas.
play

Está en Netflix, tiene mucha pasión y es una serie corta que sube la temperatura

¿Chris Martin y Shakira en pareja?, ¿cuáles son los rumores que los ponen juntos?.

¿Chris Martin y Shakira en pareja? Cuáles son los rumores que los ponen juntos

Con un fuerte mensaje: esta película basada en una historia real y protagonizada por Samuel Jackson sigue siendo furor en Netflix.
play

Con un fuerte mensaje: esta película basada en una historia real y protagonizada por Samuel Jackson sigue siendo furor en Netflix

¿La China Suárez embarazada?

La sugerente imagen de la China Suárez que despertó rumores de embarazo

últimas noticias

La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.

El secreto detrás del millonario anillo que Cristiano Ronaldo le regaló a su novia Georgina Rodríguez

Hace 3 minutos
Detuvieron a un hombre por intentar enviar 850 tortugas a Hong Kong.

Nueva York: detuvieron a un hombre por intentar enviar 850 tortugas a Hong Kong

Hace 11 minutos
Políticos suizos sugirieron que Infantino y Federer negocien con Trump.

Aranceles: Suiza no descarta que Roger Federer o Gianni Infantino intervengan ante Donald Trump

Hace 25 minutos
Paritarias: la provincia de Buenos Aires ofreció un aumento del 5% para los docentes

Paritarias: la provincia de Buenos Aires ofreció un aumento del 5% para los docentes

Hace 36 minutos
Crece el número de muertos por fentanilo contaminado. 

Fentanilo contaminado: asciende a 90 el número de muertos e investigan si hay más víctimas

Hace 38 minutos