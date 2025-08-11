Es japonés y fue por primera vez a la cancha en Argentina: se hizo viral por su reacción El joven decidió hablar con una persona cualquiera por la calle para mejorar su español y, por casualidad, lo invitaron a presenciar un partido del Torneo Clausura. Quedó impactado y lo compartió en redes sociales. Por







El joven se quedó con ganas de repetir la experiencia en el Nuevo Gasómetro. Instagram @pollojapones

La pasión por el fútbol trasciende fronteras e idiomas, y puede convertirse en una manera de relacionarse con personas de la otra punta del planeta. Así lo demostró Kai, un joven japonés que está en Argentina aprendiendo español y fue por primera vez a la cancha en el Nuevo Gasómetro.

Según explicó en su cuenta de Instagram, el objetivo de Kai es recorrer América Latina hablando con distintas personas para mejorar su manejo del idioma. Con esa idea en mente, se animó a parar a un chico por las calles de Buenos Aires para preguntarle si quería charlar un rato con él.

El muchacho accedió, se presentó como Pablo y, tal como podía adivinarse por su buzo de San Lorenzo y la bandera que cargaba al hombro, le contó que estaba yendo a la cancha. "¿Eso es fútbol?", preguntó Kai. "Guau, yo nunca fui a la cancha. En Japón tampoco", confesó.

"¿Querés venir ahora? Vamos a la cancha", lo invitó Pablo. "¿Ahora? ¿En serio? ¡Vamos, vamos!", aceptó Kai, sorprendido y emocionado. El joven japonés grabó todo el viaje hasta el estadio, que hizo en un colectivo junto a parte de la hinchada, y también filmó el aliento desde la tribuna.

Aunque el partido terminó empatado (fue 0 a 0 frente a Gimnasia de La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura), Kai disfrutó como nunca y quedó asombrado por la pasión que demostraban los hinchas argentinos aún desde antes del inicio del encuentro.

Después del partido, prometió repetir la experiencia. "Llegué a un lugar increíble, es difícil ponerlo en palabras. Impresionante. Muchas gracias Pablo por invitarme, la pasé increíble. Re quiero volver", aseguró.