28 de marzo de 2026 Inicio
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Qué fue de la vida del joven del meme "Bad Luck Brian": pocos saben su presente

Un caso que trascendió las redes sociales. La exposición se transformó en ingresos que sostuvo en el tiempo.

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Llegó a generar ingresos estimados entre 15.000 y 20.000 dólares anuales por derechos de uso de su imagen.

Llegó a generar ingresos estimados entre 15.000 y 20.000 dólares anuales por derechos de uso de su imagen.

Redes sociales
  • El rostro detrás de “Bad Luck Brian” logró convertir una foto escolar en un fenómeno global.

  • La viralización del meme le permitió generar ingresos a través de campañas y productos.

  • Con el paso del tiempo, eligió alejarse del foco mediático y desarrollar otra actividad profesional.

  • Aun así, continúa vinculado al universo digital y monetiza su imagen en distintos formatos.

El meme de Bad Luck Brian se convirtió en uno de los íconos más reconocidos de la cultura digital, pero pocos conocen qué ocurrió con la persona que protagonizó esa imagen. Detrás de la foto está Kyle Craven, quien logró transformar una broma escolar en una oportunidad económica que lpudo sostener en el tiempo.

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El fenómeno surgió en los primeros años de expansión de las redes sociales, cuando las imágenes virales comenzaban a circular con fuerza en plataformas como Reddit. En ese medio, el meme se popularizó rápidamente gracias a su formato, que representaba situaciones exageradas de mala suerte.

Con el paso de los años, ese contenido dejó de ser solo una tendencia pasajera para convertirse en una marca reconocible dentro del ecosistema digital. Esa evolución permitió que su protagonista encontrara distintas formas de capitalizar su imagen.

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Qué fue de la vida del joven detrás del meme "Bad Luck Brian"

Todo comenzó a principios de la década de 2010, cuando una foto escolar con una estética deliberadamente torpe empezó a circular en internet. En la imagen, Kyle Craven aparece con una sonrisa incómoda, ortodoncia y vestimenta llamativa. La publicación original fue realizada por su amigo Ian Davies en Reddit, acompañada por una frase que ironizaba sobre una situación con mala suerte.

La viralización fue inmediata y el formato se replicó con múltiples variantes que exageraban episodios de mala suerte. En poco tiempo, el meme se afianzó como uno de los más populares de su época, lo que llevó a Craven a ganar notoriedad en internet. Incluso, su imagen fue utilizada por grandes marcas en campañas publicitarias y en distintos productos.

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Durante su momento de mayor exposición, llegó a generar ingresos estimados entre 15.000 y 20.000 dólares anuales por derechos de uso de su imagen. Sin embargo, con el paso del tiempo se inclinó por alejarse de la atención constante y enfocarse en una vida más estable fuera del entorno mediático.

En paralelo, estudió gestión de la construcción y se integró al negocio familiar vinculado a ese rubro. Aun así, nunca dejó de lado su vínculo con el meme, ya que en 2021 vendió la imagen original como NFT por unos 36.000 dólares y actualmente participa en eventos relacionados con la cultura digital, además de promocionar productos propios asociados a su imagen.

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