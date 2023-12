Una joven argentina se volvió viral tras criticar su viaje a Europa: qué fue lo que contó

La joven, con más de 13 mil seguidores, dio a conocer comentarios poco optimistas con respecto a su experiencia en urbes como Barcelona, Madrid, Málaga, Marbella, Londres y París, dejando en claro que no tiene intenciones de volver a pisar dichos destinos en un futuro próximo. El recorrido turístico concluyó con una visita a la luminosa ciudad de Nueva York y también brindó detalles puntuales sobre su estadía.

El polémico clip también incluyó su opinión sobre el Reino Unido que, a pesar de describir la visita como “un sueño” hecho realidad, sentenció que tampoco tiene planes de retornar a la ciudad del “primer mundo”.

Sus devoluciones más ásperas fueron dirigidas hacia España, donde Madrid fue la única que le agradó a medias, mientras que Barcelona, Málaga y Marbella no cumplieron con sus exigentes intereses, llegando a decir que le produjeron “aburrimiento y depresión”.

Por otro lado, su breve paso por Francia fue agradable gracias a su visita a la Torre Eiffel y al decorado navideño; no obstante, tuvo palabras poco optimistas con respecto a los franceses: “Son asquerosos e irrespetuosos”. Finalmente, dejó saber que sólo consideraría volver a tomarse un avión a la urbe neoyorkina durante el verano: “Me fascinó, realmente es la mejor ciudad del mundo”.

El video con un total de 7000 "me gusta", generó diversas reacciones entre los usuarios. Mientras por un lado, mostraron benevolencia ante la heterogeneidad de gustos de Micaela, por el otro asentaron su sorpresa e indignación frente a las descripciones negativas. Algunos de ellos fueron: “Nunca un país aburre, es la persona. Sos vos y las circunstancias”, “París es un BAJÓN, Londres y Roma garpan (Roma tiene algo muy familiar para los argentinos). Hasta ahora nada como Baires", "España, con las terrazas llenas hasta las 8 de la tarde hasta en invierno es triste?, no entiendo", “¿No has visitado museos, catedrales, monumentos?, eso es lo increíble de Europa, la cantidad de historia y culturas que se realzan”, “Miami por encima de París, Madrid o Londres, vaya nivel", "Málaga según Forbes, es la mejor ciudad del mundo para vivir, quédate en Argentina y no viajes".