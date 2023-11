Una joven argentina reveló cuánto gana por trabajar 4 días a la semana en Vietnam y fue viral

La valiente muchacha, apodada “Lu” es veterinaria y viajó hasta la otra punta del mundo con una opción laboral bajo la manga. “Estaba buscando una experiencia y uno de mis requisitos era irme con trabajo", aclaró en el ping-pong de preguntas.

A lo que agregó: “Capaz que Vietnam no está tan mal, capaz, que no es mala idea, me puse a buscar sobre el país y me salió que era una ciudad muy segura, con buena calidad de vida, barata y multicultural. Yo mando curriculum a ver qué pasa”.

El video donde una joven argentina contó cuál es su sueldo trabajando en Vietnam y fue viral

A la hora de brindar información sobre su ingreso mensual, manifestó: “El sueldo es de $2.000 dólares por mes”. Es decir, aproximadamente 2 millones de pesos argentinos".

“Me pagaron el alojamiento el primer mes, me pagaron la visa, no me pagaron el pasaje. Pero me pagan el pasaje argentino una vez al año y trabajo 4 días a la semana”, amplió sobre los beneficios brindados.

Asimismo, confesó que las jornadas de trabajo son extensas, pero que tienen sentido, puesto que lo hacen de esa manera para brindar tiempo de ocio a los empleados: “Son 11 horas, o sea, son muchas horas, pero lo manejan así. Para que uno justamente tenga tiempo libre y pueda viajar, conocer la ciudad”, dijo la simpática chajariense.

Por último, la veterinaria en proceso de adaptación, contó detalladamente que se encuentra alquilando un espacio cuyo costo es de $470 dólares. Según sus cálculos, con $700 u $800 se puede vivir cómodamente en el país conocido por sus playas, pagodas budistas y ciudades desbordantes.

El posteo fue furor obteniendo más de 14 mil likes y 370 mil reproducciones. Además, generó un impacto arrasador en cuanto a comentarios. Algunos fueron: “Dónde están esas ofertas de trabajo para enviar”, “Bien ahí llevando nuestro Chajarí por el mundo", "Qué lindo, mucha suerte, saludos desde federación entre Ríos Argentina”, “Esa Chajariense".