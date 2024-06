Una funcionaria manejó borracha en General Rodríguez e intentó "arreglar" el caso: fue despedida

A raíz del impacto, el auto de Szchur quedó totalmente destrozado en la parte delantera, incluso con una rueda prácticamente salida de su eje.

Una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar y asistió a un hombre que iba en la camioneta y resultó herido por el choque. El resto de los ocupantes de la camioneta se encontraban ilesos.

Por su parte, Szchur también fue atendida para constatar que no tuviera lesiones. Tras los controles pertinentes, se constató que la funcionaria tenía 3,21 mg de alcohol en sangre, motivo por el cual fue detenida, sumado a que dejó herido al conductor de la camioneta.

Paola Szchur quiso “arreglar” el caso con un policía

Tras el choque se hizo viral en las redes sociales un video donde se la ve a la funcionaria, Paola Schur, hablar con la policía y balbuceaba palabras, intentaba eludir el control y trató de “arreglar” el caso.

“Lo podemos evitar (al control), escucháme, podemos evitarlo, ¿no? ¿Podemos arreglarlo de alguna manera? ¿sabés quién soy yo?, ¿Sabés que no, no? Dale, dale”, se escucha que intenta decir al personal policial que está presente en el lugar y donde la ve abrazar a uno de ellos. A su vez, los agentes de tránsito relataron que la funcionaria en todo momento intentó demorar el trámite.

Por su parte, Juan Ortiz, dueño de la camioneta chocada, habló con el medio La Posta Noticias y aseguró que “con la señora no se podía hablar porque está alcoholizada”. “No quise arrimarme porque iba a ser para discutir, no quise renegar. Me parecía que no se dio cuenta de que había chocado”, detalló.

Sobre la situación el conductor detalló que la funcionaria “esquiva una moto y yo la quiero esquivar abriéndome, pero me tira el auto encima, me pegó y arrancó un espejo. Golpeó de las dos puertas para atrás, y me destrozó el tráiler”.

“El carro me quedó tirado lejos. Mi compañero quedó tirado en el piso con dolor en la pierna, parece que se quebró. Lo llevaron al Hospital Vicente López. Me parece que no se daba cuenta de que había chocado”, agregó.