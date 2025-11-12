13 de noviembre de 2025 Inicio
Quini 6: resultados del sorteo 3.321 del miércoles 12 de noviembre de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto. Ganadores del Siempre Sale se llevaron más de $7 millones, cada uno.

Por
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 12 de noviembre de 2025.

Como todos los miércoles se realizó el sorteo del Quini 6 en Argentina. Los resultados y los ganadores ya se conocen, al igual que el pozo millonario y todos los detalles de este popular juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Quini 6: resultados del sorteo 3.320 del domingo 9 de noviembre de 2025
El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 12 de noviembre de 2025

Números ganadores: 02 - 09 - 16 - 20 - 38 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $1.017.580.142

5 aciertos: 31 ganadores. Premio: $990.015

4 aciertos: 1.322 ganadores. Premio: $6.964

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 12 de noviembre de 2025

Números ganadores: 04 - 19 - 23 - 24 - 38 - 39

6 aciertos: Vacante. Premio: $2.410.404.586

5 aciertos: 9 ganadores. Premio: $3.410.052

4 aciertos: 947 ganadores Premio: $9.722

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 12 de noviembre de 2025

Números ganadores: 19 - 28 - 32 - 34 - 37 - 41

6 aciertos: vacante. Premio: $6.147.003.708

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 12 de noviembre de 2025

Números ganadores: 00 - 12 - 13 - 16 - 22 - 32

5 aciertos: 37 ganadores. Premio: $7.441.169

Pozo extra: resultado del miércoles 12 de noviembre de 2025

Números ganadores: 02 - 04 - 09 - 16 - 19 - 20 - 23 - 24 - 28 - 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 41 - 45

6 aciertos: 735 ganadores. Premio $176.870,75

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.322 del Quini 6 se realizará del domingo 16 de noviembre a las 21.15. Pozo estimado: $11.150 millones.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

