Una estadounidense elogió dos detalles de las elecciones en Argentina tras vivirlas por primera vez

En un video que publicó el día previo a las PASO, Katie explicó que "aprendió dos cosas que son realmente interesantes" sobre las elecciones en Argentina. "No me había dado cuenta", expresó en referencia a cómo funciona el sistema.

"Lo primero es que votar es obligatorio", indicó sorprendida. Es que en Estados Unidos el voto es opcional y muchos deciden no asistir. "Siempre es un domingo para que todos puedan ir", agregó enseguida.

En este sentido, sumó que se lleva a cabo ese día de la semana con el objetivo de que nadie "tenga que ausentarse al trabajo o a la escuela". "Como es obligatorio, tiene sentido que sea un domingo, porque entonces todos pueden ir", insistió Katie.

