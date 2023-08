Una joven estadounidense contó cuáles son los mejores platos argentinos y su descripción fue viral

En el video, la joven comienza diciendo: “Como estadounidense viviendo en Buenos Aires, estas son las mejores recomendaciones de comida para cuando visiten la Argentina”. En primer lugar, mostró las empanadas. “Estos ‘pasteles’ sabrosos tienen una corteza escamosa y tienen gran variedad de rellenos, que van desde carne hasta pollo y también jamón y queso”, comentó. “Son absolutamente las mejores para un almuerzo rápido para un puesto de comida de la calle o para una entrada en un restaurante”, agregó.

En segundo puesto ubicó a la provoleta y aseguró que era su favorita. “Es esencialmente una rebanada de queso provolone grillada y con muchas hierbas... se pone crujiente en los bordes, suave en el medio y es absolutamente celestial”, describió.

Él tercer plato que recomendó fue un clásico: la milanesa. “Estas chuletas de carne empanadas fueron traídas por los inmigrantes italianos y las mejores son las ‘napolitanas’, con salsa de tomate y muzzarella", explicó. En el último lugar de su lista mencionó al choripán. “Es común comerlo en la calle o en un asado... se trata de una salchicha de cerdo a la parrilla entre medio de dos panes gruesos y crujientes”, precisó.

As an American living in Buenos Aires , these are my top recommendations for foods you have to try when you visit Argentina! #argentinefood #argentinegastronomy #comidaargentina