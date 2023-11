Una argentina que vive en Alemania mostró cuánto gana por reciclar botellas de plástico y fue viral

En el video, Agus compartió su experiencia al reciclar botellas plásticas en los supermercados alemanes, donde las máquinas dispuestas para tal fin, remuneraron su esfuerzos con un total de 11 euros. Este beneficio económico puso de manifiesto el tangible impacto del sistema de reciclaje alemán, que va más allá de la simple conciencia ambiental.

El video viral de la argentina que mostró cuánto dinero obtiene por reciclar botellas de plástico en Alemania

La viajera y ahora popular tiktokera resaltó la existencia de un sistema integral en Alemania, donde se les pasa factura a los consumidores por los envases para motivar la participación en el proceso ecológico. Esta práctica incorporada en la sociedad, generó un hábito para los alemanes, los cuales llevan con ellos sus plásticos a la hora de ir a hacer compras. De esta manera, se gesta un ciclo sostenible, positivo tanto para los clientes como para el medio ambiente.

Su video no sólo se convirtió en un éxito viral alcanzando 179 mil me gusta y mas de 320 mil visualizaciones, sino que también originó conversaciones significativas sobre el rol que cada persona puede desempeñar en la maceración de un panorama más sostenible. “En Argentina seríamos millonarios con una máquina de esas”, “A mi me encanta esto. Es genial para incentivar a la población", ”Ufff sabes cómo me pongo a juntar, hasta pediría en los bares las botellas, está bien que cobren las dos cosas así obligan a la gente a reciclar y después te devuelven lo del envase", son algunos de los mensajes de los seguidores de Agustina.