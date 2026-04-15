Una adolescente usó IA para dar a luz a una beba y la abandonó en una estación de tren Una joven de 15 años le ocultó su embarazo a su familia y planeó el abandono de la criatura en la estación de Ezpeleta junto a su pareja. La chica confesó que recurrió a la inteligencia artificial para obtener instrucciones y parir sola en su casa. Por + Seguir en







La bebé hallada en la estación de Ezpeleta aún conservaba el cordón umbilical seco.

Una adolescente de 15 años ocultó su embarazo a su familia y, junto a su pareja, planeó el abandono de la beba en la estación de trenes de Ezpeleta tras haber parido sola en su casa. La joven confesó luego que recurrió a la inteligencia artificial para obtener instrucciones y dar a luz sin asistencia. La criatura se encuentra estable y fuera de peligro en un hospital de Quilmes.

El hecho ocurrió en Ezpeleta, partido de Quilmes. Una adolescente de 15 años ocultó su embarazo y dio a luz sola en el baño de su casa. Junto a su pareja planearon abandonar al bebé para evitar consecuencias legales. El joven de 16 años llevó a la niña envuelta en una manta hasta la estación de trenes y le dijo a un hombre que la había encontrado abandonada. Ambos se dirigieron luego a una comisaría, donde la policía activó el protocolo de emergencia y convocó al SAME.

Con el paso de las horas, la explicación inicial del chico de 16 años comenzó a perder consistencia. La investigación avanzó y permitió reconstruir los hechos que resultaron muy distintos a lo planteado en un primer momento.

Hospital Iriarte de Quilmes Según trascendidos de fuentes policiales y municipales, los adolescentes terminaron confesando que existió un plan consensuado para evitar represalias familiares y legales. La chica se presentó en el hospital donde fue trasladada la recién nacida y confesó que mantuvo oculto su embarazo y al momento de parir, recurrió a la inteligencia artificial para que la ayude a dar a luz sola.

El personal del Hospital Iriarte de Quilmes se contactó con los padres de la adolescente de 15 años y también tomó intervención la intendente local, Mayra Mendoza, que se acercó preocupada para asistir a las personas y velar por la salud de la beba. “Ahora está todo en manos de la Justicia”, señalaron las autoridades policiales.

La bebé permanece internada en el área de Neonatología del hospital quilmeño y bajo control médico. Se encuentra estable y fuera de peligro. La joven madre también se encuentra en buenas condiciones de salud y el caso ahora fue derivado a las autoridades competentes, que evalúan la situación familiar y las medidas de contención necesarias.