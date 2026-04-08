8 de abril de 2026 Inicio
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Encontraron muerta a una adolescente con discapacidad en Entre Ríos: su madre quedó detenida por abandono de persona

Luana Cabral, de 15 años, tenía parálisis cerebral y fue encontrada sin vida en su casa por su hermanito de 5 años. El informe preliminar de la autopsia indica que la víctima llevaba al menos un mes fallecida.

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La situación de la mujer tras la muerte de su hija.

La localidad entrerriana Federación está conmocionada por la muerte de la adolescente Luana Cabral, de 15 años con parálisis cerebral, quien fue encontrada sin vida en su casa. Por el caso, su madre quedó detenida.

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De acuerdo a lo expuesto por la fiscalía, tanto la madre y el padre de la niña quedaron imputados acusados de abandono de persona seguido de muerte. La investigación judicial quedó a cargo de la fiscal María Penón, quien dispuso la detención de los padres de la víctima, identificados como R.C. (42 años) y N.M. (40 años).

De acuerdo a lo que trascendió, el cuerpo de la adolescente presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que llevó a los peritos a estimar inicialmente que llevaba casi un mes en el lugar sin vida y su cuerpo se encontraba en una habitación con insectos y la familia impedía el ingreso con excusas. Sin embargo, el caso se descubrió cuando su hermano de 5 años contó lo ocurrido y alertó a una hermana mayor de 24 años, quien no vivía con ellos.

En diálogo con La Mañana por C5N, la fiscal explicó que la Fiscalía “investiga la teoría del caso de abandono de persona agravado por el vínculo en las personas” y que “se encuentran imputadas los padres de la niña fallecida”.

La niña era discapacitada y había tenido meningitis al poco tiempo de nacer, al mes y medio, y eso le había dejado como secuela una parálisis cerebral lo que hacía que esté postrada en una cama y “que dependa absoluta y exclusivamente de sus padres para sobrevivir”, señaló Penón.

Misterio por la muerte de una adolescente discapacitada en Entre Ríos

En diálogo con C5N, la fiscal María Penón, fiscal de la causa, aseguró que por el momento la fiscalía investiga la teoría del caso de abandono de persona agravado por el vínculo en las personas. Se encuentran imputadas los padres de la niña fallecida.

“En esta etapa de investigación se habla de probabilidades y serias sospechas de que los padres han tenido participación como coautores en este hecho, abandono de una niña hípervulnerable por su condición”, sostuvo.

Además, detalló que en 2021 se registró un antecedente de violencia de género de parte de la madre a su pareja, el padre de la niña, radicada en el Juzgado de Paz de la ciudad con competencia en familia.

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