Quién era Nicolás Duarte, el chico de 18 años que estaba desaparecido en Ezeiza

La última vez que el joven había sido visto con vida fue el viernes pasado, cuando había ido a bailar. Este martes, buzos tácticos de la Policía Bonaerense hallaron su cuerpo en el cauce del arroyo Aguirre.

El joven tenía 18 años y estaba desaparecido hacía cuatro días.

Nicolás Duarte, el chico de 18 años que se encontraba desaparecido desde el último viernes, finalmente fue encontrado sin vida en el cauce del Arroyo Aguirre, en la localidad bonaerense de Ezeiza. La última vez que se lo vio con vida fue hace cuatro días, cuando había ido a bailar con amigos.

Según familiares y amigos, a Duarte lo apodaban "Rey". Este joven estaba por terminar la escuela secundaria y jugaba al fútbol en el Club Deportivo Santa Marta, una institución barrial que tiene 30 años de vida y que se ubica en la localidad bonaerense de Tristán Suárez. Este martes, integrantes de la asociación realizaron una movilización para que se esclarezcan los hechos de la desaparición seguida de muerte de Suárez.

Duarte vivía con su madre, Romina, en Tristán Suárez, en el partido de Ezeiza. Su padre precisó que el último viernes "a la 1 de la mañana le avisó a la mamá que se iba al boliche. Se tomó un auto y allá se iba a encontrar con sus amigos", aseguró el hombre llamado Heber.

Si bien se desconoce si Duarte finalmente se encontró sus amigos, sí se sabe que fue al boliche "Egipto", ubicado en Ezeiza. Según los videos de este local bailable, "Rey" fue retirado por el personal de seguridad pocos minutos después de las cuatro de la mañana porque se encontraba en estado de ebriedad. Luego, a cien metros del lugar, donde se lo vio por última vez, cruzó el arroyo Aguirre mediante un precario puente peatonal.

Cuatro horas más tarde, un recolector de basura declaró ante los investigadores que lo vio a las ocho de la mañana en el cruce de las calles Los Sauces y Las Araucarias, en Ezeiza, y con un grave corte en su labio. Este hombre le preguntó si se encontraba bien, el chico contestó que sí y se retiró.

Lo que más desconcertó a la familia fue un detalle en la vestimenta. Romina aseguró que su hijo salió de casa con un buzo negro y un jean claro, pero que en las imágenes que difundió la Policía se lo ve con una sola zapatilla y un jogging oscuro.

"Pensamos que pudo haber sido asaltado, pero no sabemos nada", declaró Romina, horas antes de que su hijo fuera encontrado sin vida. Las diferencias entre las prendas que llevaba puestas y las que se observan en el registro de las cámaras de seguridad abrieron interrogantes sobre qué ocurrió en las horas previas a su desaparición.

Hallaron el cuerpo de Nicolás Duarte en el arroyo Aguirre: las hipótesis detrás de la muerte

