7 de abril de 2026 Inicio
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San Luis: investigan al gobierno de Claudio Poggi por el robo de una cosecha millonaria de un campo

Está valuada en u$s2 millones. El inmueble había sido expropiado por la administración provincial, pero la cosecha no figura en los registros.

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El gobernador de San Luis

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi.

La Justicia investiga una denuncia penal que involucra a funcionarios de la gestión del gobernador de San Luis, Claudio Poggi, en la desaparición de una cosecha de maíz valuada en unos u$s2 millones.

Manuel Adorni aseguró que la ley se mandará al Congreso en estos días.
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El campo, que tiene aproximadamente unas 2.000 hectáreas y está ubicado al sur de la provincia, que había sido expropiado por el gobierno provincial.

El principal señalado es Ricardo André Bazla, exfuncionario de Poggi que renunció en marzo a la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión tras ser imputado en la causa como presunto coautor de una maniobra de defraudación.

Según se investiga, en el campo había unas 2.000 hectáreas sembradas con maíz, la cosecha fue realizada y el grano fue retirado del predio, pero la carga desapareció y se desconoce quién autorizó la cosecha y cómo se administró.

El campo fue expropiado en abril de 2024, luego de que el gobierno provincial adujera que había incumplimientos por parte del propietario del predio, que había sido adjudicado a la firma El Caburé en 2009, con el objetivo de producir embriones para caballos de polo.

Según el gobierno provincial, el proyecto estaba “abandonado, con instalaciones deterioradas y sin personal”. Tras la expropiación, se presentó la denuncia por la desaparición de la cosecha de maíz, que había vuelto a manos del Estado provincial.

El fiscal de la causa, Leandro Estrada, afirmó que se realizaron actos para disponer de la cosecha sin cumplir los procedimientos administrativos, en perjuicio de los intereses del Estado, violando los procedimientos y condiciones n previstas en la Ley de Contabilidad.

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