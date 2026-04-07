San Luis: investigan al gobierno de Claudio Poggi por el robo de una cosecha millonaria de un campo Está valuada en u$s2 millones. El inmueble había sido expropiado por la administración provincial, pero la cosecha no figura en los registros. Por + Seguir en







El gobernador de San Luis, Claudio Poggi.

La Justicia investiga una denuncia penal que involucra a funcionarios de la gestión del gobernador de San Luis, Claudio Poggi, en la desaparición de una cosecha de maíz valuada en unos u$s2 millones.

El campo, que tiene aproximadamente unas 2.000 hectáreas y está ubicado al sur de la provincia, que había sido expropiado por el gobierno provincial.

El principal señalado es Ricardo André Bazla, exfuncionario de Poggi que renunció en marzo a la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión tras ser imputado en la causa como presunto coautor de una maniobra de defraudación.

Según se investiga, en el campo había unas 2.000 hectáreas sembradas con maíz, la cosecha fue realizada y el grano fue retirado del predio, pero la carga desapareció y se desconoce quién autorizó la cosecha y cómo se administró.

El campo fue expropiado en abril de 2024, luego de que el gobierno provincial adujera que había incumplimientos por parte del propietario del predio, que había sido adjudicado a la firma El Caburé en 2009, con el objetivo de producir embriones para caballos de polo.