20 de marzo de 2026 Inicio
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Es una famosa joven chilena y tenía un dolor de estómago muy fuerte: el diagnóstico médico la dejó sin palabras

La transparencia de la joven al compartir su vulnerabilidad desde la clínica ha generado una ola de empatía, recordándonos que nadie está exento de las sorpresas médicas.

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El caso de la mujer que sufrió varios días de dolores y recibió un diagnóstico clínico inimaginable

El caso de la mujer que sufrió varios días de dolores y recibió un diagnóstico clínico inimaginable

  • A esta reconocida joven se le detectó la bacteria Helicobacter pylori, presente en gran parte de la población mundial.

  • La infección derivó en una úlcera péptica, causante de los dolores más agudos. La empresaria pasó cuatro días críticos antes de obtener el diagnóstico y comenzar el alivio.

  • Los médicos señalan que suele contagiarse de persona a persona, frecuentemente durante la niñez. Si no se trata con antibióticos y protectores gástricos, la bacteria puede habitar en el estómago toda la vida.

  • Actualmente, ya inició el tratamiento médico correspondiente y se encuentra en etapa de reposo.

La opinión pública chilena y sus seguidores en toda la región se han visto conmovidos por el reciente episodio de salud que afectó a la empresaria y modelo Coté López. Lo que comenzó como un malestar abdominal persistente interpretado inicialmente como una consecuencia del estrés laboral o una indisposición pasajera, derivó en una consulta de urgencia que cambió drásticamente el panorama de su semana.

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El diagnóstico, que según ella la dejó "sin palabras", obligó a los especialistas a realizar una batería de exámenes complejos para determinar el origen de un dolor que se tornaba incapacitante. Este giro inesperado no solo impactó en su círculo íntimo, sino que encendió las alarmas sobre la importancia de atender a las señales del cuerpo y no normalizar el dolor.

Cuál fue el diagnóstico que recibió la celebridad chilena tras tener fuertes dolores de estómago

diagnostico Instagram Coté López

Durante este último fin de semana de marzo de 2026, la reconocida empresaria y modelo chilena Coté López generó una profunda preocupación entre sus millones de seguidores al revelar, a través de sus historias de Instagram, el delicado estado de salud que la mantuvo postrada.

Tras cuatro días de padecer un dolor abdominal que calificó como "incesable", compartió una imagen confesando que la intensidad del cuadro la llevó a un punto límite de desesperación. "Es mi fin. El dolor no cesa con nada", relató a su comunidad, evidenciando la gravedad de una situación que inicialmente parecía un malestar pasajero pero que terminó requiriendo un diagnóstico clínico urgente.

Los resultados de los estudios médicos confirmaron que la influencer contrajo Helicobacter pylori, una bacteria sumamente común que afecta a cerca de dos tercios de la población mundial y que suele transmitirse durante la infancia. Sin embargo, en el caso específico de Coté, la infección no fue asintomática, sino que derivó en una complicación mayor: una úlcera péptica.

Esta lesión en la mucosa gástrica fue la responsable de los vómitos recurrentes y del dolor punzante que la afectó durante casi una semana. La empresaria explicó con crudeza que la combinación de la bacteria con la úlcera generó un cuadro de sufrimiento físico que "no le desea a nadie", subrayando lo complejo que resultó identificar el origen de su malestar.

Pese a la gravedad del diagnóstico, López llevó tranquilidad a sus seguidores al informar que ya se encuentra bajo un estricto tratamiento para erradicar la bacteria y sanar la lesión gástrica. "Ya estamos con tratamiento, gracias por la preocupación", escribió en sus plataformas digitales.

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