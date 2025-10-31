El tren Sarmiento no se detendrá en la estación de Liniers: el horario afectado Producto de las obras, incluidas en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno, las formaciones seguirán de largo desde Ciudadela hasta Villa Luro rumbo a Once. Lo mismo ocurrirá con el servicio hacia Moreno. Por







El tren Sarmiento no parará en Liniers de 10 a 15. Redes sociales

El servicio del Tren Sarmiento se verá afectado durante el viernes de 10 a 15, ya que no prestará servicio en la estación Liniers en un horario determinado. Esto se debe a las obras incluidas en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

Durante los próximos días se llevarán a cabo tareas que tienen que ver con la señalización entre los pasos a nivel Barragán y Granaderos. Los trabajos llevarán al corte de energía sobre las cuatro vías con el fin de poder permitir el tendido de los cables troncales del nuevo sistema de señalamiento.

La empresa estatal indicó que la renovación quiere incrementar la seguridad operativa y evitar las fallas que hay en el sistema actual. Esto se realiza con el objetivo de optimizar los tiempos de circulación, bajar la cantidad de riesgos para el personal y modernizar la red, entre otras cosas.

tren sarmiento Télam De este modo, el viernes de 10 a 15 no frenará en Liniers, mientras que el sábado 1 y domingo 2 de noviembre no parará en todo el día. Pero no serán las únicas intervenciones porque el fin de semana del 15 al 16 de noviembre, se realizarán obras de montaje de nuevos aparatos en la estación de Caballito.

Para poder ravanzar con esas tareas, interrumpirán la energía en el tercer riel. No se descarta que, en las siguientes semanas, se repita la misma forma de trabajos en otras estaciones.