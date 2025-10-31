31 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El tren Sarmiento no se detendrá en la estación de Liniers: el horario afectado

Producto de las obras, incluidas en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno, las formaciones seguirán de largo desde Ciudadela hasta Villa Luro rumbo a Once. Lo mismo ocurrirá con el servicio hacia Moreno.

Por

El tren Sarmiento no parará en Liniers de 10 a 15.

Redes sociales

El servicio del Tren Sarmiento se verá afectado durante el viernes de 10 a 15, ya que no prestará servicio en la estación Liniers en un horario determinado. Esto se debe a las obras incluidas en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

Por obras, el tren Sarmiento no frenará en la estación Liniers entre el viernes y domingo
Te puede interesar:

El tren Sarmiento no se detendrá en la estación Liniers durante el fin de semana: los motivos

Durante los próximos días se llevarán a cabo tareas que tienen que ver con la señalización entre los pasos a nivel Barragán y Granaderos. Los trabajos llevarán al corte de energía sobre las cuatro vías con el fin de poder permitir el tendido de los cables troncales del nuevo sistema de señalamiento.

La empresa estatal indicó que la renovación quiere incrementar la seguridad operativa y evitar las fallas que hay en el sistema actual. Esto se realiza con el objetivo de optimizar los tiempos de circulación, bajar la cantidad de riesgos para el personal y modernizar la red, entre otras cosas.

tren sarmiento

De este modo, el viernes de 10 a 15 no frenará en Liniers, mientras que el sábado 1 y domingo 2 de noviembre no parará en todo el día. Pero no serán las únicas intervenciones porque el fin de semana del 15 al 16 de noviembre, se realizarán obras de montaje de nuevos aparatos en la estación de Caballito.

Para poder ravanzar con esas tareas, interrumpirán la energía en el tercer riel. No se descarta que, en las siguientes semanas, se repita la misma forma de trabajos en otras estaciones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bariloche e Iguazú, los destinos más caros.

Ya están en venta los pasajes de micro para las vacaciones de verano: cuánto cuestan los boletos para cada destino

La tarifa del subte tendrá un incremento del 4,1% en noviembre y costará $1157

Aumenta nuevamente el subte en CABA: cuánto saldrá el boleto desde el 1° de noviembre

Miles de argentinos se desplazarán en distintos medios de transporte hacia sus lugares de votación.

Trenes, colectivos y subte: cómo funciona el transporte público durante las Elecciones 2025

El término Samhain significa literalmente fin del verano en las lenguas celtas.

Samhain, el rito celta que tiene más de 3.000 años y es la verdadera raíz de Halloween

Las provincias de La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan se encuentran bajo alerta. 

La primavera en el AMBA duró poco: vuelven las lluvias y tormentas para el fin de semana

Cristian Martín Galván, ex jefe de la subcomisaría de Lonquimay.

Condenan al policía que utilizó a cuatro presos como mozos en su casamiento

Rating Cero

La serie empezó a filmarse en Valencia y Madrid.

Se viene en Netflix: la serie que está inspirada en los terribles crímenes de un asesino en serie

María Becerra confirmó el lanzamiento del álbum ﻿QUIMERA.

María Becerra anunció su nuevo álbum: cómo se llama y cuándo se estrena

La plataforma de streaming﻿ renovó una de sus series más exitosas.
play

Disney+ renovó una de sus series más exitosas: cuándo llega al streaming

El canal quedó al borde de perder a una de sus principales figuras.

Telefe podría perder a una de sus principales figuras: "En el 2026..."

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, más conocido como Oruam.
play

Oruam, el famoso trapero brasileño que es hijo de uno de los líderes del Comando Vermelho

Rocío Marengo habló con sus seguidores sobre el problema que tuvo con su embarazo.
play

La revelación que hizo Rocío Marengo tras una complicación con su embarazo: "Bebito está solito..."

últimas noticias

La medida reduce de 35 a 20% los aranceles de importación de 14 categorías.

El Gobierno redujo los impuestos a la importación de juguetes

Hace 22 minutos
El beneficio se otorga de forma automática a quienes cobran AUH, AUE o PNC.

ANSES acredita $81.936 en noviembre 2025: beneficio para padres

Hace 28 minutos
En noviembre los montos van de $52.250 a $108.062, según la cantidad de hijos.

Extra de $108.000 de ANSES: quiénes pueden acceder en noviembre 2025

Hace 29 minutos
Jubilados y pensionados pueden obtener reintegros extra con Banco Nación y Banco Galicia.

Ni aumento ni bono: el beneficios de ANSES para jubilados que les alivia el bolsillo en noviembre 2025

Hace 30 minutos
El término Samhain significa literalmente fin del verano en las lenguas celtas.

Samhain, el rito celta que tiene más de 3.000 años y es la verdadera raíz de Halloween

Hace 41 minutos