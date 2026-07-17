El gobierno de Donald Trump respaldó a la Selección por la bandera de Malvinas: "Tienen derecho a expresarse" Tras el reclamo de sanciones por parte de Gran Bretaña, Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo para el Mundial 2026, afirmó que los futbolistas "tienen la capacidad de hacer esas declaraciones en Estados Unidos". Por Agregar C5N en









La bandera que recorrió el mundo: "Las Islas Malvinas son argentinas". X (@HQpcrt)

La victoria de la Selección argentina ante Inglaterra no solo dejó un triunfo deportivo, sino un sismo diplomático que obligó a la administración de Donald Trump a intervenir directamente. A través de Andrew Giuliani, el funcionario designado personalmente por el republicano para liderar el grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, el gobierno estadounidense se pronunció sobre la exhibición de la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" y minimizó el episodio ocurrido al final del partido: "Creemos en los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución aquí en los Estados Unidos", aseguró.

Giuliani, quien describe a Trump como su "mentor", dejó en claro que, bajo las leyes de Estados Unidos, los jugadores tienen pleno derecho a manifestarse, desafiando así las presiones británicas por una sanción ejemplar. "En Estados Unidos tienen la libertad de hacerlo", sentenció el funcionario ante la prensa extranjera, desestimando las críticas de la prensa británica sobre la "politización" del encuentro en un estadio mundialista.

| Estados Unidos defendió el derecho de los jugadores de la Selección argentina a exhibir la bandera de Malvinas tras vencer a Inglaterra. Andrew Giuliani apeló a la Primera Enmienda para respaldar la libertad de expresión de los futbolistas en su territorio.… — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) July 17, 2026 El conflicto escaló luego de que Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez desplegaran el trapo tras el 2 a 1 en Atlanta. Mientras el gobierno británico calificó su compromiso con las islas como "inquebrantable", la FIFA inició una investigación formal. La Comisión Disciplinaria de la entidad revisa los informes para determinar si se violó el reglamento que prohíbe mensajes políticos o provocativos, a pesar de que las autoridades argentinas, encabezadas por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, habían advertido previamente sobre estas restricciones para los hinchas.

Para suavizar la tensión diplomática, Giuliani también desvió la atención hacia el talento de Lionel Messi, a quien comparó con la leyenda de la NBA Michael Jordan. El funcionario destacó la capacidad de liderazgo del capitán argentino durante la remontada ante los ingleses y su asistencia clave para el gol definitivo de Lautaro Martínez. "Messi es uno de los mejores de todos los tiempos", afirmó, destacando que el astro mundial "pidió la pelota" para cambiar el rumbo del partido de la misma forma que lo hacía Jordan en sus años de gloria con los Chicago Bulls.