Un oso desató el caos en un aeropuerto de Japón: detuvo las operaciones por varias horas

El aeropuerto de Hanamaki cerró durante una hora y media por el ingreso de un cachorro de oso en la pista. El momento quedó capturado por una cámara de seguridad y se volvió viral en redes.

No es la primera vez que la actividad de un aeropuerto es interrumpida por la aparición de osos. 

Un oso entró en el aeropuerto de Hanmaki, corrió por la pista y generó el cierre de las instalaciones durante una hora y media. El insólito episodio quedó registrado en una cámara de seguridad, donde se puede observar al cachorro correr y desaparecer entre la vegetación.

El hombre fue detenido por los vecinos. 
Insólito: detuvieron en México al "roba calzones", un ladrón de ropa interior

La prefectura de Iwate cerró el aeropuerto de Hanmaki durante noventa minutos mientras intentaban localizar a un cachorro de oso que ingresó a la pista. Según medios locales, un empleado vio al oso deambular en la pista y dio aviso a las autoridades.

Esto generó el despliegue de un operativo para poder localizar al animal, lo que derivó en la cancelación de vuelos y generó demoras. Sin embargo, las autoridades junto al personal del aeropuerto no pudieron encontrar al oso y reanudaron las operaciones.

Como resultado, la salida de dos vuelos, uno a Osaka y otro a Fukuoka, se retrasó. Horas más tarde se encontró un oso en una ruta cerca del aeropuerto y fue capturado, aunque se desconoce si se trata o no del mismo ejemplar.

El subdirector del aeropuerto, Kaneno Shigeo, habló con NHK One y contó que "esta es la primera vez que el personal del aeropuerto ha visto y confirmado la entrada de un oso en el recinto, y para ser honesto, es impactante".

También explicó que desconocen cómo ingresó el oso al aeropuerto: "la seguridad de los usuarios es nuestra máxima prioridad, y aumentaremos los patrullajes para evitar que esto vuelva a ocurrir. Si vuelve a suceder, responderemos con la misma rapidez que esta vez".

Terror en Japón: despliegan tropas para combatir una ola de ataques de osos sin precedentes

Japón desplegó tropas para combatir una ola de ataques de osos sin precedentes en el pueblo de Kazuno, ubicado entre montañas y bosque. En las últimas semanas, se registró un saldo de 100 ataques y 12 muertes.

Desde Reuters informaron que las autoridades instaron a la población a no recorrer el bosque y permanecer dentro de sus casas después del anochecer, para evitar a los osos que buscan comida cerca de las viviendas.

El encargado del departamento de osos de la ciudad, Yasuhiro Kitakata, informó que "antes pensaba que los osos siempre huían al oír ruido, pero ahora se acercan. Son animales realmente aterradores".

Eso no es todo sino que también en la zona de Akita, las autoridades confirmaron que los avistamientos de osos se multiplicaron por seis durante el 2025. Esta dramática situación llevó al gobernador Kenta Suzuki a pedir ayuda a los militares y, en el peor de los casos sacrificar algunos ejemplares de osos.

"El agotamiento en el terreno está llegando a su límite", sentenció Suzuki. Los osos negros japoneses, comunes en la mayor parte del país, pueden pesar hasta 140 kg. Los osos pardos de la isla norteña de Hokkaido pueden llegar a pesar hasta 400 kg.

