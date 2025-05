Un operador le pidió un video para solucionar un problema del WiFi y lo que le mandó descolocó a todos

Para diagnosticar el problema, le pidió "una imagen de la ubicación de tu módem para poder ver que no haya objetos que estén interfiriendo con la señal" y también "un video del comportamiento de sus luces, para ver que la información que yo tengo de este lado se replique en el comportamiento de tus luces".

De inmediato, la chica le mandó una foto del módem y un video, pero no interpretó bien la consigna, y filmó la luz del techo. "Gracias por la imagen. Necesito que la imagen del módem sea amplia. Y el video que te pido de las luces es del módem, no de la luz de la habitación", le respondió el técnico.

Por supuesto, todo el chat familiar se rió de la insólita situación. "Lo peor es que antes de que el chico le responda, viene y me dice: 'Las luces de la cocina andan mal, así que grabé las de mi cuarto'", contó la chica que publicó el video, que ya suma miles de reproducciones y comentarios.

"¿Cómo hizo el chico para no cagarse de risa en el audio?", preguntó una seguidora. Otra defendió a la hermana: "A mí una vez me pidieron la ubicación del módem y les di la dirección de mi casa". "Se ve que no tenía muchas luces", bromeó otro. También hubo quien empatizó con el empleado: "Me iba a reír, pero este es el tipo de gente que me toca atender. Me desesperan".

El video de la joven que intentaba solucionar el problema de WiFi