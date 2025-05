Pidió un Uber, le contó al conductor que había cortado con su novio y su actitud se viralizó

Se trata de un video publicado por la usuaria de Tik Tok @nataliaperfunes, en el cual se la puede observar a ella en un auto. Sin embargo, no era un momento cualquiera para la protagonista, ya que acababa de cortar con el novio, por lo que se pidió un Uber y, aunque lo intentó, no pudo contener sus lágrimas .

Reto viral Tik Tok

Fue por eso que comenzó a explicarle al conductor cómo se sentía: “¿Te puedo avisar que acabo de cortar con mi novio? Así que probablemente me escuches llorar”. Luego, agregó: “Así que nada... eso. Si querés no pongas música por las dudas, porque probablemente me sienta peor, pero seguramente escuches bastantes sollozos”.

Natalia se vio sorprendida cuando el señor le respondió con mucha amabilidad: “Quedate tranquila que no hay problema”. Conmovida por la empatía del conductor, esbozó una sonrisa emocionada y se sintió apoyada. "Sinceridad ante todo".

El mismo sentimiento corrió para el resto de los usuarios que invadieron la casilla de los comentarios. Algunos mensajes destacados fueron "los tacheros y ubers, psicólogos sin matrícula, los amamos", "todo pasa!! Llorá, sacá para afuera, todo va a estar bien! Pronto vas a estar bien" o "no te conozco, pero te envío un fuerte abrazo".

El video de la joven que le contó al Uber que cortó con su novio