Robo planificado: entraron sin romper nada a la casa de la periodista Carolina Perín y se llevaron una caja fuerte

Un hecho de inseguridad tocó la puerta de la periodista Carolina Perín, mientras estaba afuera del país. Dos delincuentes ingresaron a su departamento sin romper nada, se quedaron dos horas y se llevaron una caja fuerte.
Los delincuentes operaron durante dos horas en el interior de la vivienda mientras la comunicadora estaba en el exterior. Desactivaron las cerraduras electrónicas sin forzar la puerta y se llevaron dinero, joyas y otros objetos de valor.
Un hecho de inseguridad tocó la puerta de la periodista Carolina Perín, mientras estaba afuera del país. Dos delincuentes ingresaron a su departamento sin romper nada, se quedaron dos horas y se llevaron una caja fuerte.
El golpe de los sospechosos fue bajo la modalidad "escruche", es decir, ante la ausencia de la víctima, que estaba de viaje en Brasil, por lo que pudieron entrar y actuar con tranquilidad en la vivienda, ubicada en Anasagasti al 2000, a media cuadra del shopping de Palermo, en la Ciudad.
El episodio ocurrió en la madrugada del domingo 30 de agosto, aunque se hizo público con la difusión de los videos de las cámaras de seguridad del edificio. Según la secuencia, los dos hombres actuaron con total tranquilidad, y se los pudo identificar con ropa oscura, gorro y guantes de látex negros para intentar no dejar huella y ocultar sus rostros.
La periodista Carolina Perín, con amplia trayectoria en radio y televisión, sufrió un robo en su departamento del barrio de Palermo, mientras estaba de viaje en Brasil, y se entró a través del encargado del edificio. "Tuvo que haber sido con un inhibidor, no puede ser pensado de otra forma", sostuvo la comunicadora.
Los dos delincuentes quedaron grabados en las cámaras de seguridad donde se ve que ingresan sin forzar la cerradura que tiene sistema de seguridad electrónica magnética que abre a través de la huella digital o código numérico. La ex conductora agregó que sólo dos personas de su entera confianza y que conoce hace mucho tiempo tenían acceso.