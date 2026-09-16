Robo planificado: entraron sin romper nada a la casa de la periodista Carolina Perín y se llevaron una caja fuerte Los delincuentes operaron durante dos horas en el interior de la vivienda mientras la comunicadora estaba en el exterior. Desactivaron las cerraduras electrónicas sin forzar la puerta y se llevaron dinero, joyas y otros objetos de valor. Agregar C5N en









Los delincuentes ingresaron al inmueble aprovechando que Perín se encontraba de viaje en Brasil. Redes sociales

Un hecho de inseguridad tocó la puerta de la periodista Carolina Perín, mientras estaba afuera del país. Dos delincuentes ingresaron a su departamento sin romper nada, se quedaron dos horas y se llevaron una caja fuerte.

El golpe de los sospechosos fue bajo la modalidad "escruche", es decir, ante la ausencia de la víctima, que estaba de viaje en Brasil, por lo que pudieron entrar y actuar con tranquilidad en la vivienda, ubicada en Anasagasti al 2000, a media cuadra del shopping de Palermo, en la Ciudad.

El episodio ocurrió en la madrugada del domingo 30 de agosto, aunque se hizo público con la difusión de los videos de las cámaras de seguridad del edificio. Según la secuencia, los dos hombres actuaron con total tranquilidad, y se los pudo identificar con ropa oscura, gorro y guantes de látex negros para intentar no dejar huella y ocultar sus rostros.

ASÍ FUE ELN ROBO A LA PERIODISTA CAROLINA PERÍN EN PALERMO

- Investigan cómo vulneraron los códigos de acceso al edificio: https://t.co/9rkXwmd1zV pic.twitter.com/eoH6xoPSTU — Vía Szeta (@mauroszeta) September 16, 2026 La hipótesis del robo a la periodista Carolina Perín La periodista Carolina Perín, con amplia trayectoria en radio y televisión, sufrió un robo en su departamento del barrio de Palermo, mientras estaba de viaje en Brasil, y se entró a través del encargado del edificio. "Tuvo que haber sido con un inhibidor, no puede ser pensado de otra forma", sostuvo la comunicadora.