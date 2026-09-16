16 de septiembre de 2026 Inicio
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La ANMAT prohibió todos los productos de dos laboratorios por irregularidades en controles de calidad

Uno es de Rosario y el otro de la provincia de Buenos Aires. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica comprobó fallas en sus actividades productivas y falta de dirección técnica, lo que podría ser peligroso para los usuarios.

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ANMAT detectó irregularidades en los dos laboratorios farmacéuticos.

ANMAT detectó irregularidades en los dos laboratorios farmacéuticos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió todos los productos de dos laboratorios por distintas irregularidades detectadas en sus plantas de Santa Fe y Buenos Aires, donde se comprobaron fallas de calidad y falta de dirección técnica.

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La medida se implementó a través de las resoluciones 5865/2026 y 5870/2026 del organismo, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

Se trata de Trifarma S.R.L., ubicado en la ciudad de Rosario, y Ugal Farmacéutica S.A., con sede en Ramos Mejía, partido bonaerense de La Matanza.

La ANMAT prohibió todos los productos de dos laboratorios por irregularidades en controles de calidad

En el caso de Trifarma, el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe dispuso el cierre preventivo de la planta al comprobar que la empresa elaboraba medicamentos sin contar con un director técnico farmacéutico registrado, en infracción a la Ley de Medicamentos N°16.463.

La firma había iniciado también en 2021 los trámites para registrar en el organismo diez preparados, entre los que se encuentran vaselina sólida, agua oxigenada, bicarbonato de sodio, ácido bórico, óleo calcáreo, cloruro de magnesio y solución Lugol, una mezcla de yodo molecular y yoduro de potasio que se suele usar como reactivo en análisis médicos. Sin embargo, no cumplió con los requisitos exigidos por lo que desde ANMAT dieron de baja los expedientes y se declaró ilegítimos a los productos.

Respecto a Ugal, una inspección realizada en el establecimiento detectó "deficiencias significativas críticas y mayores vinculadas principalmente con el sistema de gestión de calidad, personal, locales y equipos, documentación, producción y control de calidad" de la elaboración de "soluciones parenterales de pequeño y gran volumen con esterilización terminal".

Ante esto, para proteger la salud de la población de cualquier factor de riesgo relacionado con la calidad y sanidad de los productos, el organismo inhibió preventivamente las actividades de la firma.

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