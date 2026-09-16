Ana Paula Dutil reveló cómo se enteró del romance de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: "Todavía vivíamos juntos"

Tras la celebración del casamiento, volvieron a tomar relevancia las declaraciones de la modelo sobre cómo descubrió el romance entre el músico y la actriz.

El casamiento de Julita Prandi y Emanuel Ortega volvió a poner a Ana Paula Dutil en el centro de la escena.

El casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega volvió a poner el nombre de Ana Paula Dutil en el centro de la escena. La exmodelo compartió alrededor de dos décadas de su vida con el cantante, formó una familia junto a él en Miami y, pese a la separación, mantuvo con el paso de los años un fuerte vínculo con el clan Ortega.

Julieta Prandi cruzó a Yanina Latorre por sus dichos sobre la interna de los hermanos Ortega: "Alguien resentido..."

Con el paso del tiempo, la relación llegó a su fin. Sin embargo, la separación no fue de manera inmediata ni tampoco implicó que ambos dejaran de convivir de un día para el otro. Durante un tiempo compartieron la misma casa, aunque cada uno tenía su espacio: Emanuel dormía en una habitación y Ana Paula, en otra.

Fue durante ese período que Emanuel conoció a Julieta Prandi. La relación avanzó mientras Dutil atravesaba un momento personal muy difícil y comenzaba a enfrentarse a una depresión, enfermedad que la acompañó durante años. "A los dos meses se vino para Buenos Aires, pero ya estaba en pareja con Julieta", aseguró al recordar esos años.

Unos años más tarde, Dutil volvió a recordar aquella etapa y contó como fue el comienzo de la relación entre Prandi y Ortega. "Estábamos viviendo juntos todavía cuando ellos se conocieron", dijo, pero aclaró que para ese momento "ya estaban separados".

En ese sentido, describió qué sintió al enterarse de que su exmarido había vuelto a enamorarse: "Le pasó a él, me podría haber pasado a mí, pero no me pasó. Yo creo que ahí estuvo en juego mi ego diciendo: '¡Qué rápido que me reemplazó!'. Pero es parte de la vida". "Uno se enamora y no elige cuándo, ni dónde, ni cómo, ni de quién. Es así", agregó.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se mostraron felices a pesar de las notorias ausencias en el registro civil. Redes sociales

La depresión que Ana Paula Dutil decidió hacer pública

Durante años, Ana Paula atravesó una depresión sin comprender completamente qué le estaba ocurriendo. Ella misma contó posteriormente que la enfermedad había comenzado bastante antes de recibir un diagnóstico y que progresivamente fue perdiendo el interés por su vida cotidiana.

Al regresar a la Argentina, su situación se profundizó. Pasaba largos períodos en la cama, se aislaba de las personas que la rodeaban y comenzó a tomar alcohol como una forma de anestesiar lo que sentía. "Me adormecía. Hacía que esa tristeza que estaba, que era constante, como un agujero en el pecho, como si algo faltara acá, no sé... me mareaba y la llevaba mejor", declaró durante una entrevista con Infobae.

Con el tiempo, Dutil reveló públicamente que atravesó intentos de suicidio y que debió ser internada. Uno de esos episodios tuvo como protagonista fundamental a Julieta Ortega, hermana de Emanuel y una de sus amigas más cercanas. "No sabía qué me estaba pasando. Y empezó a aparecer el alcohol en exceso. Allá (en Miami) hubo dos intentos de suicidio; después hubo uno más acá, en el 2021", expresó.

En aquel momento ambas vivían en el mismo edificio. Julieta comenzó a llamarla insistentemente y, al no obtener respuesta, se preocupó y se comunicó con su hermano. Finalmente tuvieron que ingresar al departamento para asistirla y Ana Paula fue internada.

Aquella experiencia marcó un punto de inflexión, aunque la recuperación no fue inmediata. Dutil contó que debió atravesar distintos tratamientos hasta encontrar las herramientas que le permitieran comenzar a reconstruirse.