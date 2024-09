Un nuevo video complica más a Néstor Ortigoza en la causa por violencia de género contra su exmujer

En las imágenes se puede ver a la expareja golpeada y con sangre en su boca: "Me está cagando a palos". San Lorenzo le exigió que renuncie a su vocalía el jueves pasado, algo que por el momento no hizo.

La mujer comenzó la grabación mostrando su labio ensangrentado por una agresión física: "Así me dejó. Me está cagando a trompadas", reveló.

Además, Cassiau explicó la situación violenta que debió atravesar con el integrante de la directiva del club de Boedo: "Le dije que no quería estar más con él, me tiene cansada con su violencia. Que se vaya. Me está cagando a palos".

En el video se observó al exvolante sentado en una silla detrás de su expareja mientras la insultaba cada vez que se expresaba. Sin embargo, no fue el único mensaje de la exmujer del jugador. Cassiau posteó un segundo video en el que se muestra como era maltratada y golpeada.

Al inicio de las imágenes, su exmarido le arrojó el celular de un fuerte golpe. "No me filmes porque te mato", le decía Ortigoza. En el final del registro audiovisual se escuchó al exjugador pegándole una cachetada a la madre de sus hijos. Además, intentó quedarse con el teléfono móvil que contenía la evidencia.

Por su parte, la dirigencia de San Lorenzo, encabezada por el presidente Marcelo Moretti, le exigió la renuncia de su cargo como vocal primero en la Comisión Directiva. "Nos sorprendió, pero rápidamente activamos el protocolo del club. Primero está el Estatuto. Le solicitamos que renuncie y, si no lo hace, lo vamos a sacar", sentenció el mandatario.

Los anteriores videos de Ortigoza ejerciendo violencia de género contra su expareja frente a sus hijos

El exfutbolista y actual vocero de San Lorenzo, Néstor Ortigoza, había sido denunciado por su expareja Lucía Cassiau por violencia familiar contra los hijos de 10 y 12 años. Y, en las últimas horas, se hicieron virales tres videos en los que se lo ve ejerciendo violencia de género sobre ella.

Meses antes, el mismo exjugador había denunciado a su expareja por violencia. Luego de eso, en agosto de 2024, la mujer radicó la última denuncia por violencia. Y, por el cruce de acusaciones, la Justicia ordenó un allanamiento en la casa de Cassiau ubicada en el barrio cerrado de Canning y le encontraron armas de fuego y municiones.

Por ese motivo, se habrían dado a conocer los últimos tres videos: uno filmado desde la cámara de seguridad donde se puede ver cómo se acerca a su, en ese entonces, pareja y la golpea tirándole el celular. En el siguiente se puede ver el mismo video desde el ángulo de la mujer, ya que lo estaba filmando. Y en el tercero, Ortigoza patea el celular de su hijo.

Ortigoza y Cassiau enfrentan una separación que desencadenó en esta realidad que afrontan. Sin embargo, no es la primera vez que el exjugador recibe una denuncia, ya que hace dos años fue condenado a dos años y dos meses de prisión condicional por amenazas coactivas al exempleado de San Lorenzo, Mauricio Argañarás.

La causa no avanzó porque la jueza Graciela Angriman consideró extinguida la acción penal.