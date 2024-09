San Lorenzo le pidió la renuncia a Néstor Ortigoza tras la difusión de los videos donde agrede a su expareja

En las imágenes se puede ver al exfutbolista, que es ocupa el cargo de vocal en el conjunto de Boedo, agrediendo a Lucía Cassiau delante su hijo. “Su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución”, detallaron.

“A raíz de los hechos de público conocimiento que lo vinculan con situaciones de violencia por razones de género, el bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su renuncia al cargo , ya que su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución ”, publicaron a través de sus redes sociales.

Al mismo tiempo, señalaron que el club ha tenido en cuenta los derechos y obligaciones incorporados en nuestra Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como la Convención Belem Do Para, y especialmente en el art. 7 inc. e) de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (N° 26.485), el cual “incentiva a la cooperación y participación de las entidades privadas y los actores públicos no estatales en la lucha para erradicar la violencia de género, el propio protocolo que ampara a nuestra institución en este sentido y con la asistencia de la Subcomisión de Género y Diversidad”.

En los videos que se difundieron luego de la denuncia de su expareja Lucía Cassiau por violencia familiar contra los hijos de 10 y 12 años, se los ve a Néstor Ortigoza ejerciendo violencia de género sobre ella.

Meses antes, el mismo exjugador había denunciado a su expareja por violencia. Luego de eso, en agosto de 2024, la mujer radicó la última denuncia por violencia. Y, por el cruce de acusaciones, la Justicia ordenó un allanamiento en la casa de Cassiau ubicada en el barrio cerrado de Canning y le encontraron armas de fuego y municiones.

El exmediocampista de San Lorenzo fue condenado a dos años y dos meses de prisión por “amenazas coactivas” vía audios contra Mauricio Argañaras , exempleado del Ciclón. El hombre lo había denunciado en 2015.

Difunden videos de Néstor Ortigoza agrediendo a su expareja

A través de las redes sociales, se difundieron tres videos que fueron encontrados durante el allanamiento en la casa de Néstor Ortigoza donde se puede ver la agresión del exmediocampista contra su pareja estando presente su hijo.

En el primero, filmado desde la cámara de seguridad, se puede apreciar cómo el exfutbolista se acerca a su, en ese entonces, pareja y la golpea tirándole el celular. En el siguiente se puede ver el mismo desde el ángulo de la mujer, ya que lo estaba filmando. Y en el tercero, Ortigoza está jugando a la pelota con su hijo y ante un comentario de la mujer le pega un pelotazo al celular.

Ortigoza y Cassiau enfrentan una separación que desencadenó en esta realidad que afrontan. Sin embargo, no es la primera vez que el exjugador recibe una denuncia, ya que hace dos años fue condenado a dos años y dos meses de prisión condicional por amenazas coactivas al exempleado de San Lorenzo, Mauricio Argañarás.

La causa no avanzó porque la jueza Graciela Angriman consideró extinguida la acción penal.