"Pensé que me mataban": un músico y docente platense denunció abuso policial en La Pampa Lautaro Ruiz, docente y luthier de La Plata, acusó a efectivos de Santa Rosa de perseguirlo, golpearlo y asfixiarlo tras un incidente en una terminal de micros por una guitarra. Pidió identificar a los agentes involucrados. Por Agregar C5N en









Lautaro Ruiz es docente y músico de La Plata.

Un profesor de música popular y luthier platense denunció haber sido víctima de un violento procedimiento policial en Santa Rosa, La Pampa. Según su relato, todo comenzó el domingo por la noche cuando intentaba subir a un micro con su guitarra con destino a La Plata y discutió con un empleado de la empresa de transporte. La situación derivó en la intervención de la Policía, lo que lo llevó a escapar al sentirse amenazado.

El incidente ocurrió el domingo 6 de septiembre de 2026 en la Terminal de Ómnibus de Santa Rosa, La Pampa, cuando Lautaro Ruiz intentaba subir a un colectivo con su guitarra. Según explicó, no lo dejaban abordar con el instrumento y lo obligaban a que lo despache con el resto de los equipajes.

Si bien el músico trató de explicar que se trataba de un instrumento delicado, la situación derivó en una discusión con el personal de la empresa y tuvo que intervenir la Policía, que según su denuncia lo persiguió, golpeó y torturó en la Seccional Primera.

De acuerdo al relato de la víctima, intentó esconderse en una vivienda, pero fue alcanzado por varios efectivos que lo golpearon durante unos diez minutos. En su testimonio, señaló que una agente le presionó la rodilla contra el cuello durante cerca de un minuto, provocándole asfixia. Las agresiones, según su denuncia, continuaron luego en una dependencia policial. “Pensé que me mataban”, declaró el docente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SanLuis24ok (@sanluis24ok) Ruiz confirmó a un medio local que realizó las denuncias correspondientes y exigió conocer la identidad de los agentes que participaron del operativo. El caso tomó repercusión en las redes ya que su video contando la brutal agresión se viralizó y desde varios sectores culturales y educativos, reclamaron esclarecimiento y garantías frente a posibles abusos policiales.

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